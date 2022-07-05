Російські війська вчергове обстріляли прикордонну Сумщину, є руйнування – Живицький

Під обстріли російських військ 5 липня потрапили п’ять прикордонних громад Сумської області, повідомив у Telegram голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

«З восьмої ранку по Новослобідській громаді було 10 «приходів» з міномету. Пошкоджено 2 домоволодіння, повибивані вікна та лінії електропередач. Також з восьмої ранку було 7 мінометних «прильотів» по Білопільській громаді. Шалигінська громада – 3 «прильоти» опівдні. Майже з пів на першу розпочався обстріл зі стрілецької зброї та мінометів Краснопільської громади. Ближче до 17-ї і до 19-ї – ще два обстріли, обидва по 5 мін. Пошкоджено склад міндобрив. О п’ятнадцятій було 15 мінометних приходів по Шалигінській громаді. О пів на шосту 4 міни прилетіло по Середино-Будській територіальній громаді. Майже о восьмій вечора безпілотники скинули вибухівки над Шалигінською громадою», – розповів Жививцький.

Останнім часом прикордонна Сумщина регулярно потерпає від російських обстрілів.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.