На Донеччині через російську агресію загинули 5 цивільних – голова ОВА

Протягом доби 8 липня російські війська вбили п’ятьох цивільних у Донецькій області, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«За 8 липня росіяни вбили п’ятьох мирних жителів Донеччини: четверо в Сіверську та один у Семигір’ї», – повідомив він.

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Ще восьмеро людей отримали поранення. Точна кількість загиблих у окупованих Маріуполі та Волновасі невідома.

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що російські війська намагаються просуватися на територію сусідньої Донеччини.