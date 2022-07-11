Президент України Володимир Зеленський звинуватив Москву у навмисній атаці на цивільне населення на сході Донеччини. 9 червня внаслідок ракетного удару на Часів Яр був зруйнований п'ятиповерховий житловий будинок. Наразі відомо про щонайменше 20 загиблих. Влада повідомляє, що під завалами ще можуть залишатися люди. Костянтинівка та Харків також постраждали від російських обстрілів.
Руйнація та смерть: Росія завдала ракетних ударів по Часовому Яру, Харкову та Костянтинівці
9 червня внаслідок ракетного удару на Часів Яр був зруйнований п'ятиповерховий житловий будинок. Наразі відомо про щонайменше 20 загиблих. Костянтинівка та Харків також постраждали від російських обстрілів.
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