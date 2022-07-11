Руйнація та смерть: Росія завдала ракетних ударів по Часовому Яру, Харкову та Костянтинівці

1 Рятувальники розбирають руїни житлового будинку в Часовому Яру. Українська влада побоюється, що під завалами все ще можуть перебувати люди.



Часів Яр – місто із населенням у 12 000, розташоване за 20 кілометрів від Краматорська, який потерпає від постійних атак російських сил