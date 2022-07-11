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Руйнація та смерть: Росія завдала ракетних ударів по Часовому Яру, Харкову та Костянтинівці

9 червня внаслідок ракетного удару на Часів Яр був зруйнований п'ятиповерховий житловий будинок. Наразі відомо про щонайменше 20 загиблих. Костянтинівка та Харків також постраждали від російських обстрілів.

Президент України Володимир Зеленський звинуватив Москву у навмисній атаці на цивільне населення на сході Донеччини. 9 червня внаслідок ракетного удару на Часів Яр був зруйнований п'ятиповерховий житловий будинок. Наразі відомо про щонайменше 20 загиблих. Влада повідомляє, що під завалами ще можуть залишатися люди. Костянтинівка та Харків також постраждали від російських обстрілів.

Рятувальники розбирають руїни житлового будинку в Часовому Яру. Українська влада побоюється, що під завалами все ще можуть перебувати люди. Часів Яр &ndash; місто із населенням у 12 000, розташоване за 20 кілометрів від Краматорська, який потерпає від постійних атак російських сил
1 Рятувальники розбирають руїни житлового будинку в Часовому Яру. Українська влада побоюється, що під завалами все ще можуть перебувати люди.

Часів Яр – місто із населенням у 12 000, розташоване за 20 кілометрів від Краматорська, який потерпає від постійних атак російських сил
Мешканці будинку спостерігають за роботою рятувальників, сподіваючись щось дізнатися про долю родичів, які можуть перебувати під завалами
2 Мешканці будинку спостерігають за роботою рятувальників, сподіваючись щось дізнатися про долю родичів, які можуть перебувати під завалами
Рятувальники дістають тіло з-під завалів
3 Рятувальники дістають тіло з-під завалів
До пошуку вцілілих у Часовому Яру залучили важку техніку
4 До пошуку вцілілих у Часовому Яру залучили важку техніку
Всередині будинку, в який влучила ракета у Часовому Яру
5 Всередині будинку, в який влучила ракета у Часовому Яру
Мешканець будинку збирає свої уцілілі речі. Часів Яр, 10 липня
6 Мешканець будинку збирає свої уцілілі речі. Часів Яр, 10 липня
Дитяча іграшка в зруйнованій вщент квартирі
7 Дитяча іграшка в зруйнованій вщент квартирі
Дівчина чекає на матір, яка&nbsp; прощається із загиблою свекрухою. Жінка стала жертвою ракетного удару російських військ по Костянтинівці 9 липня
8 Дівчина чекає на матір, яка  прощається із загиблою свекрухою. Жінка стала жертвою ракетного удару російських військ по Костянтинівці 9 липня
Жінка оплакує свою собаку на кличку Гера. Тварина отримала серйозні поранення під час ракетного обстрілу Костянтинівки 9 липня
9 Жінка оплакує свою собаку на кличку Гера. Тварина отримала серйозні поранення під час ракетного обстрілу Костянтинівки 9 липня
Харків&#39;яни розчищають завали школи, зруйнованої російським ракетним ударом, 10 липня
10 Харків'яни розчищають завали школи, зруйнованої російським ракетним ударом, 10 липня
Разом із просуванням углиб Донбасу, російські війська посилили обстріли та авіаудари по Харкову й прилеглих до нього районах
11 Разом із просуванням углиб Донбасу, російські війська посилили обстріли та авіаудари по Харкову й прилеглих до нього районах
Житловий будинок у Харкові, що зазнав руйнувань внаслідок російського ракетного обстрілу
12 Житловий будинок у Харкові, що зазнав руйнувань внаслідок російського ракетного обстрілу
Рятувальники дістають тіло із руїн житлового будинку у Харкові, по якому 11 червня російські війська завдали ракетного удару Росія заперечує, що завдає ракетних та авіабомбових ударів по цивільних об&#39;єктах. Проте, внаслідок російських обстрілів багато українських міст та сіл перетворилися на руїни
13 Рятувальники дістають тіло із руїн житлового будинку у Харкові, по якому 11 червня російські війська завдали ракетного удару

Росія заперечує, що завдає ракетних та авіабомбових ударів по цивільних об'єктах. Проте, внаслідок російських обстрілів багато українських міст та сіл перетворилися на руїни

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