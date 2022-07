Із прифронтового Харкова до модного Турина. Історія виживання таланту й бізнесу в умовах війни

ТУРИН – Попри жахіття війни українські дизайнери і модельєри шукають і знаходять шляхи відновлення своєї справи. Одним з прикладів може бути історія 55-річної дизайнерки Ольги Лимар, креативної директорки харківської фірми з виробництва жіночого одягу ORIGA.

Цього тижня в Італії підприємство разом з іншими п’ятьма українськими брендами стало учасником Torino Fashion Week – Міжнародного тижня моди в Турині, що проходить з 2016 року. Такий несподіваний для колективу італійський перформанс дає надію на повернення до роботи, новий розвиток бізнесу і часткову релокацію виробництва, говорить для Радіо Свобода пані Лимар.

Вона добре чула гучні вибухи з боку Чугуєва в перший день повномасштабного нападу Росії на Україну у своєму промисловому районі Харкова. Палала заправка... Поспішне збирання документів. Поспішний збір родини: батьки, син з невісткою і внучка. Поспішна евакуація до Чернівців.

Звідти – на відстані – допомога в організації виїзду з Харкова співробітників фірми (майже 40 людей).

«Досі не вдалося здійснити релокацію із Харкова, бо проводилися активні обстріли тієї частини міста, вже було не до фабрики, а слід було рятувати людей. Все обладнання залишилося там. Все стоїть. Виконання усіх робочих зобов’язань призупинене. Кілька працівників ще свідомо залишаються у місті», – розповідає, перебуваючи в Турині, засновниця бренду ORIGA Ольга Лимар.

Разом із жіночою частиною родини, із Чернівців їй вдалося дістатися до німецького Мюнхена. Туди ж перебралася і частина команди підприємства. Здолавши перші бюрократичні формальності у вимушеній еміграції, Ольга не могла сидіти, склавши руки.

«Як жити далі?» – мучили її думки. У пошуках відповідей довго не барилася. «Без паніки, треба діяти!» – сказала собі.

Перемога в конкурсі

«Я ходила вулицями Мюнхена, дивилася на вітрини і думала, чим займатися. Цікаво було спостерігати за європейцями: як одягаються, чим цікавляться, чим захоплюються. Я люблю вивчати людей. У магазинах розглядала сукні, тканини й порівнювала з тим, що шили ми. Тоді зрозуміла, що наша продукція буде органічно вписуватися в європейський ринок. Ми ще не виходили на широкий євроринок, і ось – реалізація мрії виглядала близькою», – розповідає дизайнерка.

Переглядаючи стрічку фейсбуку, Ольга натрапила на оголошення про конкурс професіоналів для участі у Міжнародному тижні моди в Турині.

Наступної ночі вона швидко заповнила анкету й натиснула «вислати». Ольга хотіла мати хоч якусь надію на майбутнє своєї справи.

Відповідь на відправлену анкету прийшла через півтора місяця, у травні. Там повідомляли, що компанія ORIGA зарахована до участі у Міжнародному тижні моди в Турині 6-14 липня 2022.

На відміну від Мілана і Рима, обласний центр П’ємонту, менш відомий fashion-подіями світового рівня. Та на сьомий рік з часу заснування туринського заходу його перебіг активніше висвітлює преса. Він став інноваційним майданчиком для зустрічей та обміну досвідом стилістів й підприємців з багатьох країн. Цього року модний форум зібрав близько 200 учасників. Інші українські стилісти представлені брендами Kachorovska atelier, Morgental, One by One, EtiKa та EtnoShik.

Для показу в Італії слід було розробити й створити колекцію із 15 образів, підібравши до кожного аксесуари й музичне тло для дефіле на подіумі.

Чи братися за таку відповідальну роботу у такий стислий проміжок часу? Чи потягнемо за таких нестандартних умов? На ці роздуми Ольга разом з колегою-дизайнеркою Оленою не гаяли часу в Мюнхені.

Робота над лекалами під обстрілами

І робота закипіла. Вони придумували образи туринської колекції: пальта, костюми, сукні у стилі кежуал, що відображають модні тренди.

Водночас невтомні й завзяті українки поставили на ноги усі можливі контакти в Німеччині, щоб знайти партнерів, які б допомогли відшити вбрання для Турина. Не вдалося. Тоді Ольга попросила зголоситися колег із рідного міста.

«Ми зв’язалися із працівниками з Харкова. Це був свідомий вибір членів нашого колективу, які подумали про своє майбутнє, про команду і бренд. І ми всі сказали: «Так, будемо робити!». Це така синергія створилася і бажання діяти, не розкисати, не страждати, а робити щось корисне на перспективу для свого життя і для допомоги один одному», – розповідає Ольга Лимар.

Щоб активніше сприяти роботі, вона тимчасово повернулася до все ще небезпечного Харкова. Про пекельні умови народження конкурсної колекції одягу розповідає схвильовано і небагатослівно.

«Які там умови? Коли була тривога, бігали в укриття. Коли відмикають світло – сидиш і чекаєш, коли увімкнуть. У ризикованій зоні ніхто не працював. Щодня бомбили у червні, – продовжує дизайнерка Лимар. – Лекала різали у ванній на квартирі. Увечері, коли починалися обстріли, сиділи й виготовляли вироби, а коли були дуже активні бомбардування, телефоном говорили з близькими. Вони підтримували, а ми далі – до роботи».

Якби не війна…

ORIGA для Ольги Лимар – це 16 років улюбленої справи. Харків’янка започаткувала свій бізнес у формі локального сімейного виробництва. В асортименті цієї фабрики – елегантні сукні, костюми, тренчкоти, куртки і пальта для жінок. З часом бренд успішно проклав шлях на міжнародних fashion-подіях в Україні, Латвії, Казахстані, Великій Британії – і так марка одягу ORIGA стала представником «made in Ukraine».

Дизайнерка чутливо згадує про перші кроки до серйозного бізнесу: «З моменту заснування і донині моя справа – це моє улюблене дітище. До цього я була вчителькою в школі. Малювала з дитинства. Мені завжди хотілося придумувати щось надзвичайно гарне. Цікавилася інтер’єрами і дизайном ландшафту, професійно займалася музикою 10 років. І прийшов час, коли зацікавилася одягом. Так хоббі переросло у власну не просто улюблену, а й прибуткову успішну справу. І якби не війна…»

Якби не війна, можливо, і не опинилися моделі бренду так швидко на туринському подіумі, можливо, і не думалося так стрімко розширювати виробництво на теренах країни ЄС. Після низки ділових зустрічей саме з цього італійського дефіле харківська бізнесвумен сподівається започаткувати новий етап розвитку своєї фірми – часткову релокацію підприємства за межами України. За її висновками, реальніше це виглядає зробити в Італії.

Перебуваючи у Німеччині, вона звернула увагу , що чимало українських жінок-біженок отримують там грошову допомогу, але не можуть знайти себе професійно в нових реаліях преважно через мовний бар’єр.

«Я й подумала: було б добре частково перемістити наше підприємство до Європи, де б могли працювати наші українки, підтримуючи свої родини і економіку тієї країни. Адже у мультикультурній спільноті виникають нові горизонти для прориву. Трагедія може об’єднати нас, і ми тепер цим займаємося», – ділиться планами креативна директорка фірми ORIGA Ольга Лимар.

І звертаючись до європейських колег на полях туринського форуму, дизайнерка закликала розглядати українських спеціалістів як рівноправних партнерів, а не лише перераховувати гроші для країни, охопленої війною, за що, звісно, вона дуже дякувала