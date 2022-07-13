Протягом доби на Харківщині 1 людина загинула і 10 цивільних поранені – Синєгубов

Протягом доби у Харківській області поранення від обстрілів російських військ зазнали поранень п’ятеро мирних жителів, один загинув. Про це у Telegram повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Протягом доби в Харківській області поранення від російських обстрілів отримали 5 мирних жителів: 2 людей – в Харківському районі, 1 людина – в Богодухівському, 2 людини – в Ізюмському. На жаль, у смт Слатине Харківського району загинув 55-річний чоловік», – повідомив Синєгубов.

Він також нагадав, що через обстріли Індустріального та Немишлянського районів Харкова 12 липня п’ятеро поранених госпіталізовані, «їхній стан стабільний, загрози життю немає».

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.

У ранковому зведенні Генштаб ЗСУ повідомляв, що на Харківському напрямку війська РФ утримують угруповання військ зі складу Західного та Східного військових округів, «основні зусилля зосереджують на обороні». Українські військові повідомили, що напередодні армія РФ зі ствольної та реактивної артилерії обстріляла місто Харків та населені пункти Соснівка, Дементіївка, Микільське, Руські та Черкаські Тишки, Питомник, Слатине, Прудянка, Нове, Іванівка та Залиман.