Кількість загиблих через ракетний удар військ РФ по будинку у місті Часів Яр зросла (оновлено)

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару російських військ по будинку у місті Часів Яр Донецької області зросла до 46-ти, повідомило у фейсбуці Головне управління ДСНС у Донецькій області.

«Вночі з-під завалів зруйнованого будинку в Часовому Яру вилучено тіло ще однієї загиблої особи. Станом на 08:00 13 липня особовим складом Головного управління виявлено та вилучено з-під завалів тіла 46 загиблих осіб, з них 1 дитина (хлопчик близько 9 років), врятовано з-під завалів 9 осіб», – йдеться у повідомленні.

ОНОВЛЕНО Незабаром заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що жертв уже 47. За його словами, рятувальни вранці середи дістали з-під завалів тіло ще однієї загиблої жінки.

Рятувальники на сьогодні розчистили та розібрали понад 465 тонн зруйнованих елементів будинку, роботи тривають, долали в ДСНС.

Російські війська ввечері 9 липня атакували ракетами з «Ураганів» житловий будинок у місті Часів Яр. За даними Донецької ОВА, у будинку повністю знищено два під’їзди – під завалами опинилися десятки людей. Дев’ятьох із них врятували.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.