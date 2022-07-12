Після російського обстрілу Харкова госпіталізували п’ятьох людей – Синєгубов

Внаслідок чергового обстрілу Хакова госпіталізували кількох людей, повідомив очільник Харківської області Олег Синєгубов 12 липня.

«Зруйновані будівлі, пожежі на приватних підприємствах та виробництвах, розбиті автівки, посічені осколками дерева. Медики госпіталізували п’ять людей з вибуховими травмами та осколковими пораненнями. Стан усіх постраждалих – середньої тяжкості», – заявив він у своєму Телеграмі.

Він знову закликав жителів області не ігнорувати сигнали тривоги та не виходити на вулиці без нагальної потреби.

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Вдень 12 липня російські війська обстріляли Індустріальний та Немишлянський райони Харкова з реактивних систем залпового вогню.

11 липня близько 10:00 російські військові із реактивних систем залпового вогню обстріляли житлові квартали Київського та Салтівського райони Харкова. Внаслідок цього обстрілу загинули шестеро людей, серед них 17-річний хлопець зі своїм батьком, які під час обстрілу шиномонтажу проїжджали повз на автомобілі. Ще 31 людина зазнала поранень.

Російські війська регулярно обстрілюють Харків та область. Частина регіону все ще окупована російськими військами.