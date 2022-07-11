Синєгубов розповів, що може захистити Харків від обстрілів російських РСЗВ

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що може захистити Харків від обстрілів російських реактивних систем залпового вогню.



«Якщо ми говоримо про РСЗВ, які використовує ворог, то дистанція, на які б'ють ці системи, – до 70 кілометрів. Враховуючи, що в нас кордони з РФ в певних ділянках на відстані до 40 км, то ми маємо якомога далі відкинути ворога і надалі вибудовувати найсучаснішу лінію оборони», – сказав він в ефірі національного телемарафону.



«Якщо говорити про РСЗВ, то ситуація тут важча (порівняно зі збиттям крилатих ракет). Збити їх наразі вкрай важко, фактично неможливо. Це фактично «Гради», які накривали позиції наших військових, тепер ворог так тероризує наше місцеве населення», – додав він.

11 липня близько 10:00 російські військові із реактивних систем залпового вогню обстріляли житлові квартали Київського та Салтівського райони Харкова. Внаслідок цього обстрілу загинули шестеро людей, серед них 17-річний хлопець зі своїм батьком, які під час обстрілу шиномонтажу проїжджали повз на автомобілі. Ще 31 людина зазнала поранень.

Російські війська регулярно обстрілюють Харків та область. Частина регіону все ще окупована російськими військами.