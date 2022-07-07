«Ворог б’є підступно». Влада повідомляє про трьох постраждалих через чергову атаку на Харків

Російські війська знову завдали ударів по одному з районів Харкова – поранені три людини, інформація оновлюється, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



За попередніми даними, війська РФ завдали ударів з допомогою реактивних систем залпового вогню.



На місцях влучань працюють рятувальники, медики та правоохоронці.



«Просимо жителів Харкова бути максимально обережними, без нагальної потреби не перебувайте на вулицях міста. Адже ворог б’є підступно, вражаючи житлові райони та цивільну інфраструктуру», – написав він у телеграмі.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».

В ООН станом на 4 липня підтвердили 4889 випадків загибелі і 6263 випадки поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.