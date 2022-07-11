Кількість жертв сьогоднішнього обстрілу Харкова зросла – прокуратура

Внаслідок сьогоднішнього російського обстрілу Харкова загинули шестеро людей, ще 31 поранена, повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

«За останньою інформацією, отримала поранення 31 людина, серед них двоє дітей віком 4 та 16 років. Загинуло шестеро цивільних, серед них 17-річний хлопець зі своїм батьком, які під час обстрілу шиномонтажу проїжджали повз на автомобілі. Від вибуху їх тіла понівечено», – йдеться у повідомленні.

За даними прокуратури, під російські обстріли потрапили приватні будинки, торгівельний центр та шиномонтаж.



11 липня близько 10:00 російські військові із реактивних систем залпового вогню обстріляли житлові квартали Київського та Салтівського райони Харкова. Раніше повідомлялось, що внаслідок цього обстрілу загинули три людини, ще 31 людина поранена.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».

В ООН станом на 4 липня підтвердили 4889 випадків загибелі і 6263 випадки поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.