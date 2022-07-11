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Новини | Суспільство

ОВА: через обстріл Харкова постраждала 31 людина, серед них – двоє дітей

Наслідки обстрілу Харкова, 11 липня 2022 року

Внаслідок російського обстрілу Харкова постраждала 31 людина, повідомив очільник Харківської області Олег Синєгубов.

«На цю хвилину від ранкових обстрілів Харкова російськими окупантами 31 постраждалий, усі - госпіталізовані до медичних установ. З них – двоє дітей: 4 та 16 років», – заявив він.

Наразі відомо про трьох загиблих.

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Харківська міська рада повідомила, що, окрім однієї гілки метро, зупинили роботу декілька маршрутів громадського транспорту.

Раніше Синєгубов повідомив, що російські війська, за попередніми даними, обстріляли Харків із реактивних систем залпового вогню. Водночас радник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив про ракетний удар.

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