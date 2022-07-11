Війська РФ вночі тричі обстріляли Харків ракетами, з-під завалів дістали 86-річну жінку – ОВА

Російські війська продовжують обстрілювати Харків і область, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов 11 липня.

За його словами, вночі, починаючи з 3:40, Харків зазнав трьох ракетних ударів по цивільних об’єктах. Одна з них зруйнувала приміщення школи в Слобідському районі.

«Близько 4 ранку ще одна ракета влучила у 6-поверховий житловий будинок. Повністю зруйновано один з під’їздів. Наразі на місці працюють екстрені служби, з-під завалів службовці ДСНС врятували 86-річну жінку. Дані по постраждалих уточнюються. В Основ’янському районі Харкова ракета влучила в землю недалеко від складських приміщень, вибито вікна, попередньо – постраждалих немає», – перелічив Синєгубов.

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Крім того, російські війська обстрілювали Чугуївський, Ізюмський, Богодухівський та Харківський райони області, постраждали житлові будинки, господарчі та сільськогосподарські об’єкти. Горіли лісосмуги, трава й очерет.

У Богодухівському районі госпіталізували 41-річного постраждалого чоловіка.

«У районі Ізюма окупанти намагалися вести наступ в напрямку Краснопілля, але зазнали невдачі і відійшли з втратами», – додав голова ОВА.

Харків і область регулярно зазнають обстрілів російських військ.

Попри численні свідчення, Росія заперечує, що російська армія обстрілює цивільні об’єкти, руйнує житлові будинки та інфраструктуру міст і сіл.