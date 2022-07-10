Російські війська, ймовірно, намагаються отримати контроль над трасою Харків – Донецьк – розвідка Британії

Російська артилерія продовжує обстрілювати район Слов’янська з-під Ізюма на півночі та з району Лисичанська на сході – про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на свою розвідку.

«Російські війська, ймовірно, досягли невеликого територіального поступу навколо Попасної», – йдеться в повідомленні.

Британська розвідка також вказує на обстріли з боку Ізюма вздовж осі головної траси Е40.

«Контроль над відрізком Е40, який з’єднує Донецьк і Харків, може бути важливою метою для Росії в її спробах просунутися по Донецькій області», – вважають у відомстві.

Напередодні голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що російські війська намагаються просунутися з Луганщини на територію сусідньої Донецької області.