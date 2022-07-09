Завдяки звільненню о. Зміїний гирло Бистре доступне для проходу суден з агропродукцією – влада

Завдяки звільненню острова Зміїний від російських загарбників гирло Бистре стало доступним для проходу суден, що перевозять агропродукцію, повідомила пресслужба «Адміністрації морських портів України».

«Відновлено судноплавство каналом «Дунай-Чорне море». Враховуючи звільнення від російських військ острова Зміїний та скупчення великої кількості суден в очікуванні проходження каналом Суліна, можливо використання каналу гирла Бистре суднового ходу р. Дунай-Чорне море для заходу/виходу суден що перевозять агропродукцію», – йдеться у повідомленні на сайті відомства.

Повідомляється, що вже два барже-буксирні склади пройшли через гирло Бистре до пункту свого призначення.

Російські війська захопили острів Зміїний (Одеська область) у Чорному морі у перші дні повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року.

30 червня після вогневих ударів по Зміїному українськими ракетними та артилерійськими підрозділами російські загарбники покинули острів. У Росії назвали це «жестом доброї волі». 4 липня стало відомо, що на острові Зміїний встановлено український прапор.