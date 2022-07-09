Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

Завдяки звільненню о. Зміїний гирло Бистре доступне для проходу суден з агропродукцією – влада

Супутниковий знімок острова Зміїний, 30 червня 2022 року

Завдяки звільненню острова Зміїний від російських загарбників гирло Бистре стало доступним для проходу суден, що перевозять агропродукцію, повідомила пресслужба «Адміністрації морських портів України».

«Відновлено судноплавство каналом «Дунай-Чорне море». Враховуючи звільнення від російських військ острова Зміїний та скупчення великої кількості суден в очікуванні проходження каналом Суліна, можливо використання каналу гирла Бистре суднового ходу р. Дунай-Чорне море для заходу/виходу суден що перевозять агропродукцію», – йдеться у повідомленні на сайті відомства.

Повідомляється, що вже два барже-буксирні склади пройшли через гирло Бистре до пункту свого призначення.

Російські війська захопили острів Зміїний (Одеська область) у Чорному морі у перші дні повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року.

30 червня після вогневих ударів по Зміїному українськими ракетними та артилерійськими підрозділами російські загарбники покинули острів. У Росії назвали це «жестом доброї волі». 4 липня стало відомо, що на острові Зміїний встановлено український прапор.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG