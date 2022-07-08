Від захоплення до звільнення. Хроніка битви за острів Зміїний

Невеликий – площею у близько 20 гектарів – острів Зміїний в Чорному морі територіально належить Одеській області. З кінця лютого він був окупований російською армією. Напередодні Генеральний штаб Збройних Сил України підтвердив його остаточне звільнення.

«Операція тривала близько двох місяців. Участь в ній взяли спецпідрозділи ГУР МО України, Сил спеціальних операцій, групи «Альфа» Служби безпеки України, Державної прикордонної служби за підтримки артилерії, Військово-Морських та Повітряних Сил ЗСУ», – повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Радіо Свобода склало хронологію деокупації острова на основі повідомлень української влади, яка показує перебіг подій на Зміїному з моменту захоплення.

24 лютого 2022 року. На світанку до острова підійшли кораблі Росії. Гарнізону Зміїного поставили ультиматум – «здавайтеся». Відповідь захисників на адресу «руського воєнного корабля» увійшла в історію війни та відома майже всьому світу.

За підтримки авіації острів атакували ракетний крейсер російського Чорноморського флоту «Москва» та корвет «Василий Быков». Зміїний було захоплено, його інфраструктуру знищено.

Шістьма місяцями раніше Генштаб ЗСУ повідомляв про встановлення на острові «отриманого від іноземних партнерів обладнання контролю за надводними та підводними цілями».

І тоді ж – в серпні 2021 року – під час робочої поїздки на Зміїний президента Володимира Зеленського стало відомо про низку кадрових призначень серед вищого командного складу Збройних Сил України.

Так, Героя України генерал-майора Андрія Ковальчука призначили командувачем оперативним командуванням «Південь». Саме він потім керуватиме фінальним етапом військової операції зі звільнення острова в липні 2022 року.

26 лютого. В районі острова Зміїний при виконанні гуманітарної місії захоплено цивільне рятувальне судно «Сапфір». В складі екіпажу перебували цивільні моряки, військові капелани, лікар. Метою гуманітарної місії мала стати евакуація з острова Зміїний українських воїнів, які вважалися загиблими.

Українських цивільних моряків з «Сапфіру» вдалося повернути додому через місяць в результаті обміну. Капелани Леонід Болгаров і Олександр Чоков знаходились в російському полоні 43 дні. Священника Одеської єпархії ПЦУ отця Василя Вирозуба звільнили пізніше – аж на початку травня.

13 квітня. Український ракетний комплекс «Нептун» уразив ракетний крейсер «Москва». Той самий, що пропонував здатися захисникам острова Зміїний. Флагманський корабель Чорноморського флоту РФ затонув.

2-3 травня. У водах поблизу Зміїного ЗСУ знищили два російські катери типу «Раптор». На самому острові ударний безпілотний комплекс «Bayraktar» ліквідував російську ППО.

7 травня. Знову в роботі «Bayraktar». Уражені російський десантний катер «Серна» та два зенітних ракетних комплекси «Тор».

Тоді Генштаб ЗСУ звітував, що поблизу острова розгортаються «справжні авіаційні баталії із залученням десятків літаків».

«Україна боротиметься за Зміїний стільки, скільки буде потрібно. Острів має стратегічне значення, оскільки дозволяє контролювати надводну та певною мірою повітряну обстановку на півдні України», – прокоментував начальник ГУР МО України генерал-майор Кирило Буданов.

15 червня. Оприлюднені нові супутникові знімки засвідчили облаштування російською армією фортифікаційних споруд та ППО на острові.

17 червня. Під час транспортування на Зміїний боєприпасів, озброєння та особового складу Чорноморського флоту РФ Сили оборони Півдня України знищили новий, прийнятий до складу в 2017 році, російський великотоннажний буксир «Василий Бех».

22 червня. Інформація про десятки вибухів і пожежу на острові знайшла підтвердження у зведенні оперативного командування «Південь»: «уражено ЗРК «Панцир-С1» противника, його радіолокаційну станцію та автотехніку».

30 червня. Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний повідомив, що противник залишив острів.

У традиційному вечірньому звернення президент України подякував за звільнення острову «Головному управлінню розвідки, бійцям «Альфи», артилеристам, пілотам армійської авіації та Повітряних сил, командуванню «Олександрія».

Відведення своїх сил з острову Російська Федерація назвала «жестом доброй воли», чим викликала кепкування в українському сегменті соціальних мереж.

1 липня. Пара літаків Су-30 Військово-космічних сил РФ нанесли удар по острову фосфорними бомбами.

7 липня. Над островом знову замайорів синьо-жовтий прапор. «Як символ перемоги і відродження з цих руїн, українські військові встановили і закріпили прапор України, який був доставлений на острів раніше», – повідомило Оперативне командування «Південь».

Як повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони, зачистку острова провели спеціальні підрозділи ГУР, Сил спецоперацій Збройних Сил України, групи «Альфа» СБУ, Державної прикордонної служби. Підтримку надавали артилерія, підрозділи Військово-морських і Повітряних Сил ЗСУ.

За інформацією Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ, перед тим, як на острів зайшла основна група, бойові плавці обстежили прибережну зону на наявність протичовнових та протидесантних мін. Інженери розчистили прохід від мінних загороджень і пасток.

А державних прапорів на острові насправді встановили декілька – у різних частинах території (площа острову із крутосхилами берегів – трохи більше 20 гектарів – ред.). Також повідомляється, що коли оператори-розвідники 73-го Морського центру спеціального призначення покинули острів, росіяни нанесли по ньому ракетний удар і влучили в пірс. «Група українських воїнів у повному складі неушкодженою повернулася на базу», – запевняє Командування ССО ЗСУ.

Натомість міністерство оборони РФ розповідає про «втрати з українського боку під час операції з підняття українського прапору на острові». Як сказав офіційний речник МО РФ Ігор Конашенков, на острові висадилися «декілька українських військовослужбовців», російський літак вдарив по них «високоточними ракетами».

Остаточний вивід свого контингенту зі Зміїного в МО РФ 7 липня не коментували. Замість цього у відомстві обрали нагадати про «перемогу російського флоту над турецьким у Чесменській битві 252 роки тому».