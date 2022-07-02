У Пентагоні пояснили відхід РФ зі Зміїного: в результаті дій ЗСУ

У Пентагоні заявили, що російські війська відступили з острова Зміїного у Чорному морі через успішні дії з боку Збройних сил України.



«Міністерство оборони не вірить, що Росії можна довіряти, говорячи, що її відступ з острова Зміїний (у Чорноморській зоні України) був жестом доброї волі. Ми розглядаємо такий розвиток подій як те, що українці дуже успішно чинили значний тиск на росіян, зокрема за допомогою ракет «Гарпун», які вони нещодавно придбали, щоб атакувати корабель постачання... Таким чином українці дуже ускладнили росіянам можливість підтримувати їхні операції там (і) зробили їх дуже вразливими до українських ударів. Тому, звичайно, це те, чому Росія залишила острів», – заявив високопосадовець Міністерства оборони США, відповідаючи на запитання преси Пентагону стосовно Росії та України.



Він зазначив, що в результаті Україні стало набагато легше захищати Одесу і в майбутньому мати можливість відкрити морські шляхи без контролю Росії над островом Зміїний.



За словами чиновника, завдяки нещодавнім постачанням високомобільних артилерійських ракетних систем зі США українські сили досягли успіхів у застосуванні цих артилерійських систем більшої дальності, зокрема для ураження російських командних пунктів.

1 липня у британській військовій розвідці повідомили, що Росія, «швидше за все», відвела свої сили з острова Зміїний у Чорному морі через ізоляцію свого гарнізону там і його зростаючу вразливість до українських ударів, а не через «жест доброї волі», як заявило російське Міністерство оборони.

30 червня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що російські військові залишили острів Зміїний після ударів ЗСУ.

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Міноборони Росії підтвердило виведення своїх військових з острова і назвало його «кроком доброї волі». Таке пояснення російськими військовими своїх дій викликало кепкування в українських користувачів соцмереж.

Острів Зміїний у Чорному морі перебував під тимчасовою російською окупацією, починаючи з нападу РФ у перші дні повномасштабної війни. Час від часу українська сторона повідомляла про враження російських сил на острові чи поруч.

Зокрема 17 червня стало відомо, що в акваторії Чорного моря був уражений російський буксир «Василий Бех». Це сталося під час транспортування ним на острів Зміїний боєприпасів, озброєння та особового складу чорноморського флоту Росії.