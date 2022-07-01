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У британській розвідці пояснили відхід РФ зі Зміїного: не через «жест доброї волі»

Супутниковий знімок острова Зміїний, 30 червня 2022 року. Зображення Maxar Technologies

Росія «швидше за все» відвела свої сили з острова Зміїний у Чорному морі через ізоляцію свого гарнізону там і його зростаючу вразливість до українських ударів, а не через «жест доброї волі», як заявило російське Міністерство оборони, повідомили у британській військовій розвідці 1 липня.

«30 червня Міноборони Росії оголосило про відхід своїх військ з острова Зміїний у північно-західній частині Чорного моря. Острів був захоплений Росією в перший день вторгнення і розташований уздовж головних судноплавних шляхів до Одеси і прилеглих до неї портів. Збройні сили України протягом останніх тижнів атакували російський гарнізон із використанням ракет і безпілотників. Крім того, вони використовували протикорабельні ракети, щоб перешкодити російським кораблям, які намагалися поповнити припаси на острові», – йдеться у зведенні розвідки, оприлюдненому Міноборони Великої Британії.

30 червня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що російські військові залишили острів Зміїний після ударів ЗСУ.

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Міноборони Росії підтвердило виведення своїх військових з острова і назвало його «кроком доброї волі». Таке пояснення російськими військовими своїх дій викликало кепкування в українських користувачів соцмереж.

Острів Зміїний у Чорному морі перебував під тимчасовою російською окупацією, починаючи з нападу РФ у перші дні повномасштабної війни. Час від часу українська сторона повідомляла про враження російських сил на острові чи поруч.

Зокрема 17 червня стало відомо, що в акваторії Чорного моря був уражений російський буксир «Василий Бех». Це сталося під час транспортування ним на острів Зміїний боєприпасів, озброєння та особового складу чорноморського флоту Росії.

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