«У крейсера «Москва» «крок доброї волі» вийшов кращий» – експерт про евакуацію сил армії РФ із острова Зміїний

Вигнати російських військових з острова Зміїний – це перший крок для припинення домінування РФ щонайменше в північно-західній частині Чорного моря, вважає керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Павло Лакійчук. Про стратегічне значення острова, втрати Росії під час перебування її армії на Зміїному, та подальшу його долю військовий експерт розповів в інтервʼю проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

30 червня стало відомо, що російська армія покидає остров Зміїний, який вони захопили в Чорному морі. Це згодом підтвердив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний . У Міноборони Росії назвали це «кроком доброї волі».

. У Міноборони Росії назвали це «кроком доброї волі». У планах ЗСУ є встановлення безпосереднього фізичного контролю над островом Зміїний, наразі Україна його контролює за допомогою зброї, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

«Нічого несподіваного»

Військовий експерт вважає, що евакуація російської армії з острова було передбачуваним.

Фактично протягом останніх 10 днів ЗСУ проводили комбіновану операцію по руйнуванню, знищенню системи спостереження противника

– Ну власне говорити про те, що щось несподіване відбулось – нічого несподіваного. Фактично протягом останніх 10 днів ЗСУ проводили комбіновану операцію по руйнуванню, знищенню системи спостереження противника в північно-західній частині Чорного моря.

Ключовим елементом якого було – знищення об'єктів спостереження, розвідки, радіолокаційних засобів РФ на острові Зміїний. Наносились комбіновані різнопланові удари по цьому острову. Було знищено щонайменше 4 зенітно-артилерійські комплекси «Панцир С1», була знищена радіолокаційна станція, були знищені об'єкти розвідки.

Фактично ворога там лушпарили добре. Що казати про «акт доброї волі», то якщо чесно, у крейсера «Москва» «акт доброї волі» вийшов значно кращий, але так теж непогано.

«Добряча заявка»

Лакійчук пояснив, яке стратегічне значення цього острову і зазначив, що Росія планувала його захоплення з моменту анексії українського Криму у 2014 році.

– Він був дуже стратегічно важливим для росіян. Насправді цей острів на межі територіальних вод Румунії і України, нам був важливий тільки як для позначення української території, на ньому розташовувалась прикордонна застава, власне більше і нічого.

Коли росіяни захопили наш Крим, разом з півостровом вони віджали інфраструктуру «Чорноморнафтогазу» в північно-західній частині Чорного моря. Це такий ланцюжок об'єктів нафтогазової інфраструктури вздовж усієї частини нашої економічної зони, на цій інфраструктурі вони розташували військових своїх і не будь дурні, вони знали, що будуть продовжувати війну з Україною, розмістили там радіолокаційні станції, гідроакустичні станції, об'єкти, які здійснювали спостереження за надводною, підводною, повітряною обстановкою в цій частині акваторії Чорного моря.

І от Зміїний був в цьому ланцюжку крайньою такою точкою на заході, яка зрештою дозволяла контролювати гирло Дунаю, наш кордон територіальних вод між Румунією та Україною і не допустити там рух суден, не заважати йому. І треба було з цим щось робити.

Перший крок для припинення домінування РФ щонайменше в північно-західній частині Чорного моря

– Власне кажучи, знищення системи спостереження це перший такий крок для того, щоб, грубо кажучи, «виколоти» ворогу очі, убезпечити, знекровити його військові сили, які без спостереження стають значно менш небезпечними. Отже, це такий перший крок для припинення домінування РФ щонайменше в північно-західній частині Чорного моря. Це не остаточне вирішення питання Чорноморського флоту, але це така добряча заявка.

«Треба бути напоготові»

Попри цю перемогу України, експерт вважає, що це не убезпечує українські міста від обстрілів російськими крилатими ракетами.

– Окрім засобів спостереження росіяни розмістили на Зміїному досить потужне угруповання, цілу свору «Панцирів», це зенітно-артилерійські і ракетні засоби ППО ближнього радіуса дії.

Вони мали забезпечувати протиповітряну оборону того угруповання Чорноморського флоту Росії, яке шкодило нашому судноплавству в західній частині Чорного моря звідки вони здійснювали пуски ракет по нашім містам, залякували мореплавців.

Ця маленька наша перемога не убезпечує на жаль нас від подальших ракетних обстрілів з боку ворога, треба бути готовими до цього

– Фактично на Зміїному, знищивши цей зонтик, ми забезпечуємо не тільки повітряний рух, а і морський рух. Але треба не забувати, що, так, ми відігнали ворога під береги Криму, це, на перший погляд далеченько. Але в них є протиракетні корабельні калібри, вони мають дуже великий радіус дії, вони добивають значно далі і ця маленька наша перемога не убезпечує на жаль нас від подальших ракетних обстрілів з боку ворога, треба бути готовими до цього.

Лакійчук вважає маловірогідними шанси на повернення військових РФ на Зміїний.



– Хай спробують. Знаєте, в російських пабліках зараз там «бій на болотах» про те, що українці от розбили нас на Зміїному, вигнали нас з нього, зараз вони висадяться на острів Зміїний і ми їх там будем лушпарити ще краще ніж вони нас. Ну дурень думкою багатіє.

Майбутнє острова Зміїний

На думку експерта, майбутнє острову, після війни, не зміниться – там надалі будуть знаходитися українські прикордонники.

– Не треба нічого з ним робити. Це наш острів, на ньому покоїться серце Ахілла. Вони (росіяни – ред.) ж не знали, що там не п'ятка Ахілесова, а його серце. Краще було б їм одразу туди не лізти. Але хай він буде, нехай залишається. Закінчиться війна, ми розмістимо там прикордонну заставу, яка буде символом наших державних кордонів на кордоні з дружньою державою Європейського союзу Румунією. Символ дружніх і мирних кордонів у вільному від Росії Чорному морі.

Міноборони Росії підтвердило, що російські сили покинули Зміїний, але подали це як «крок доброї волі». «30 червня як крок доброї волі збройні сили Російської Федерації завершили виконання поставлених завдань на острові Зміїний і вивели гарнізон, що знаходився там. Тим самим світовій спільноті продемонстровано, що Росія не перешкоджає зусиллям ООН для організації гуманітарного коридору з вивезення сільськогосподарської продукції з території України», – заявили в міноборони Росії.

Росія заявила, що це крок, мовляв, не дозволить Україні «спекулювати на темі продовольчої кризи, що насувається, посилаючись на неможливість вивезення зерна через тотальний контроль Росією західної частини Чорного моря».

Острів Зміїний у Чорному морі перебував під тимчасовою російською окупацією, починаючи з нападу РФ у перші дні повномасштабної війни. Час від часу українська сторона повідомляла про враження російських сил на острові чи поруч. Зокрема 17 червня стало відомо, що в акваторії Чорного моря був уражений російський буксир «Василий Бех». Це сталося під час транспортування ним на острів Зміїний боєприпасів, озброєння та особового складу чорноморського флоту Росії.

Нагадаємо, що 14 квітня у Чорному морі затонув флагман російського Чорноморського флоту – крейсер «Москва». Це сталося після того, як у нього влучили українські ракети – заявили влада України і Пентагон.

За версією російського Міноборони, пожежа сталася внаслідок детонації боєприпасу, після чого корабель намагалися буксирувати в порт, але нібито через шторм він затонув.

Згідно з попередньою оцінкою української сторони, Росія змогла врятувати 58 людей із 510 членів екіпажу затонулого російського крейсера «Москва».

Незалежного підтвердження даних про втрати Росії на крейсері «Москва» немає.

24 березня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що у захопленому російськими військовими Бердянську було знищено великий десантний корабель Росії «Саратов», а великі десантні кораблі РФ «Цезарь Куников» та «Новочеркасск» зазнали пошкоджень.