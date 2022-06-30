У Генштабі ЗСУ розповіли, на яких ділянках фронту українські військові відбили штурм армії РФ

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що українські військові на кількох ділянках фронту відбили штурм армії РФ, на Лисичанському напрямку «противник має частковий успіх».
«На Слов’янському напрямку ворожі підрозділи перегруповуються. Штурм у напрямку Довгеньке – Мазанівка наші воїни успішно відбили. Противник відійшов. Вів штурмові дії з метою взяття під повний контроль населеного пункту Богородичне, успіху не мав... На Лисичанському напрямку противник обстрілює позиції наших військ в районі міста Лисичанськ. Веде штурмові дії в районі Лисичанського нафтопереробного заводу, має частковий успіх, утримує північно-західну та південно-східну частини заводу. Вів штурмові дії в районах північно-східної частини Лисичанского НПЗ, населеного пункту Тополівка та північної частини населених пунктів Вовчоярівка і Малорязанцеве, частково має успіх, утримує під вогневим контролем ділянку дороги Тополівка – Лисичанськ», – йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.
Повідомляється, що наступ російських військ у напрямку Лоскутівка – Лисичанський желатиновий завод українські військові зупинили та змусили війська РФ відійти.
«Усі спроби наступальних та штурмових дій окупантів в напрямках Миколаївка – Спірне, Володимирівка – Покровське, Доломітне – Вуглегірська ТЕС наші захисники успішно припинили», – йдеться в повідомленні.
Підсумовує Генштаб своє зведення: «Не витримавши вогневого впливу наших артилерійських, ракетних та авіаційних підрозділів, російські окупанти залишили острів Зміїний. Таким чином Одещину повністю звільнено».
Триває сто двадцять сьома доба війни РФ проти України.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити 4677 випадків загибелі, 5829 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. Серед загиблих – щонайменше 321 дитина. Це дані до півночі 23 червня. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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