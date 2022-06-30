Мусили чи «жест доброї волі»: чому російські військові покинули Зміїний?

Українська армія звільнила острів Зміїний |

Російські військові покинули острів Зміїний після атаки ЗСУ. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний. У Міноборони Росії підтвердили, що російські війська покинули острів, але подали це як «жест доброї волі».

Що це означає для України? Про це у програмі Свобода Live

Як повертали і коли наступний обмін?

З російського полону повернулися 144 українських захисники. Із них 95 – «азовців». Це найбільший обмін від початку повномасштабного російського вторгнення, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Кого повернути не вдалося і за яких умов може відбутися наступний обмін?

Хто буде новим омбудсменом? І що критикують правозахисники?

На посаду омбудсмена Верховна Рада внесла лише одну кандидатуру – це голова комітету з питань прав людини Дмитро Лубінець. Попередню омбудменку Людмилу Денісову звільнили з посади 31 травня, висловивши їй недовіру. Що не так з інститутом омбудсмена в Україні?

Про все це і не тільки в програмі Свобода Live