Кількість жертв ракетного удару по житловому будинку у Миколаєві зросла – рятувальники

Кількість жертв ракетного удару російських військ по житловому будинку у Миколаєві зросла до семи, йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Держслужби з надзвичайних ситуацій.

«Під час пошукових робіт та розбору конструкцій знищеної п’ятиповерхівки рятувальниками виявлено тіло жінки. Таким чином, станом на зараз, вже 7 загиблих та 6 постраждалих», – йдеться в повідомленні.

Ще декілька годин тому йшлося про 6 жертв.

Російські війська завдали чергового ракетного удару по Миколаєву вранці 29 червня. Одна з ракет влучила в багатоповерховий житловий будинок.

Миколаївщину війська РФ обстрілюють практично щоденно, зокрема використовуючи заборонені касетні боєприпаси.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич раніше повідомляв, що лінія фронту проходить за 20-30 км від Миколаєва – російські війська обстрілюють житлові райони міста, які наближені до Херсонщини.