Число загиблих від ракетного удару по Миколаєву зросло до шести – ДНСН

Кількість людей, які загинули в результаті ракетного удару по Миколаєву 29 червня, зросла до шести, число поранених також збільшилося до шести осіб, повідомило Головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

«Станом на 08:00 30 червня рятувальники продовжують роботу з пошуку загиблих та розбору конструкцій зруйнованого житлового будинку. Від ДСНС залучено 2-гу державну пожежно-рятувальну частину Головного управління ДСНС України у Миколаївській області, аварійно-рятувальний загін спеціального призначення, АСО 1 ДПРЧ, чергову зміну оперативно-координаційного центру», – йдеться в повідомленні.

Напередодні повідомляли про п’ятьох загиблих і чотирьох поранених цивільних.

Російські війська завдали чергового ракетного удару по Миколаєву вранці 29 червня. Одна з ракет влучила в багатоповерховий житловий будинок.

Миколаївщину війська РФ обстрілюють практично щоденно, зокрема використовуючи заборонені касетні боєприпаси.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич раніше повідомляв, що лінія фронту проходить за 20-30 км від Миколаєва – російські війська обстрілюють житлові райони міста, які наближені до Херсонщини.