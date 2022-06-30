Контроль над Зміїним «значно» змінює ситуацію в Чорному морі – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що повернення контролю над островом Зміїний «значно» змінює ситуацію в Чорному морі.



«Безперечно, головне слово сьогодні – «Зміїний». Мабуть, так само багато говорили про Зміїний тільки в той день, коли туди прибув російський корабель. Потім і корабель відбув – назавжди, а тепер і острів знову вільний. Я вдячний Головному управлінню розвідки, бійцям «Альфи», вдячний нашим артилеристам, пілотам армійської авіації та Повітряних сил, командуванню «Олександрія». Острів Зміїний – це стратегічний пункт і це значно змінює ситуацію в Чорному морі. Це ще не гарантує безпеку, не гарантує, що ворог не повернеться, але це вже значно обмежує дії окупантів. Крок за кроком ми витиснемо їх з нашого моря, з нашої землі, з нашого неба», – сказав він у відеозверненні.

30 червня оперативне командування «Південь» повідомило, що внаслідок нанесення вогневих ударів українськими ракетними й артилерійськими підрозділами по острову Зміїний, противник «поспіхом евакуював залишки гарнізону двома швидкісними катерами й, імовірно, залишив острів». Згодом головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що російські військові залишили острів Зміїний.

Міноборони Росії підтвердило виведення своїх військових з острова і назвало його «кроком доброї волі». Таке пояснення російськими військовими своїх дій викликало кепкування в українських користувачів соцмереж.

Острів Зміїний у Чорному морі перебував під тимчасовою російською окупацією, починаючи з нападу РФ у перші дні повномасштабної війни. Час від часу українська сторона повідомляла про враження російських сил на острові чи поруч. Зокрема 17 червня стало відомо, що в акваторії Чорного моря був уражений російський буксир «Василий Бех». Це сталося під час транспортування ним на острів Зміїний боєприпасів, озброєння та особового складу чорноморського флоту Росії.