У командуванні «Південь» пояснили, чому операцію на Зміїному не можна вважати вже завершеною

Операція ЗСУ на острові Зміїний ще не остаточно завершена, оскільки на острові ще не підняли український прапор, заявила керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

«Операція не остаточно завершена, тому що на остові ще не підняли український прапор. Наразі можемо сказати точно, що, незважаючи на намагання ворога підвезти туди підкріплення за допомогою і катерів, і гелікоптерів, їм це не вдалося. Наші артилерійські, ракетні доводи були досить переконливими – і тоді вони вирішили вшитися звідти, завантажившись на надводні плавзасоби і, мабуть, за допомогою гелікоптерів», – сказала вона в ефірі національного телемарафону.

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За словами Гуменюк, військові поки що не можуть сказати, в якому стані перебуває український острів.

«Наразі ми не можемо бачити повну картину на острові. Тому що напевно і від нашого впливу, і від їхніх способів замести свої сліди ганебні ще палає, ще задимлення дуже велике, тому детальне проглядання острова наразі неможливе. Як тільки буде така можливість, ми знімемо необхідну інформацію», – додала Гуменюк.

30 червня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що російські військові залишили острів Зміїний.

Острів Зміїний у Чорному морі перебував під тимчасовою російською окупацією, починаючи з нападу РФ у перші дні повномасштабної війни. Час від часу українська сторона повідомляла про враження російських сил на острові чи поруч. Зокрема 17 червня стало відомо, що в акваторії Чорного моря був уражений російський буксир «Василий Бех». Це сталося під час транспортування ним на острів Зміїний боєприпасів, озброєння та особового складу чорноморського флоту Росії.