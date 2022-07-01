Після «жесту доброї волі» російські літаки завдали удар фосфорними бомбами по Зміїному – Залужний

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що російські літаки завдали удар фосфорними бомбами по острову Зміїний.

«Керівництво збройних сил рф не дотримується навіть власних заяв, які декларують «жест доброї волі». Сьогодні близько 18:00 з аеродрому Бельбек пара літаків Су-30 ВКС ЗС РФ двічі нанесла авіаційний удар фосфорними бомбами по острову Зміїний, де нібито «завершили виконання завдань», – написав він у фейсбуці.

«Єдине, в чому противник послідовний, це незмінна «влучність» завдання ударів», – додав він, оприлюднивши відео атаки українського острова.

30 червня оперативне командування «Південь» повідомило, що внаслідок нанесення вогневих ударів українськими ракетними й артилерійськими підрозділами по острову Зміїний, противник «поспіхом евакуював залишки гарнізону двома швидкісними катерами й, імовірно, залишив острів». Згодом головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що російські військові залишили острів Зміїний.

Міноборони Росії підтвердило виведення своїх військових з острова і назвало його «кроком доброї волі». Таке пояснення російськими військовими своїх дій викликало кепкування з боку українських користувачів соцмереж.

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Острів Зміїний у Чорному морі перебував під тимчасовою російською окупацією, починаючи з нападу РФ у перші дні повномасштабної війни. Час від часу українська сторона повідомляла про враження російських сил на острові чи поруч. Зокрема 17 червня стало відомо, що в акваторії Чорного моря був уражений російський буксир «Василий Бех». Це сталося під час транспортування ним на острів Зміїний боєприпасів, озброєння та особового складу чорноморського флоту Росії.