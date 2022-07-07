Російські війська вночі атакували ракетами Одещину і Зміїний – ОК «Південь»

Російські військові в ніч на 7 липня атакували ракетами Одеську область і острів Зміїний у Чорному морі, повідомило оперативне командування «Південь».

«Ворог двічі атакував Одещину. Удар двома ракетами вночі прийшовся на два сільськогосподарських ангари, які зруйновано. В одному з них зберігалось близько 35 т зерна. За попередніми даними, жертв нема», – йдеться в повідомленні.

«А на світанку, під час авіаційного обльоту й розвідки Зміїного, острів атаковано двома ракетами повітряного базування. Суттєво пошкоджено причал», – додали в ОК «Південь».

Острів Зміїний у Чорному морі перебував під тимчасовою російською окупацією, починаючи з нападу РФ у перші дні повномасштабної війни.

30 червня оперативне командування «Південь» повідомило, що внаслідок вогневих ударів українськими ракетними й артилерійськими підрозділами по острову Зміїний, противник «поспіхом евакуював залишки гарнізону двома швидкісними катерами й, імовірно, залишив острів». Згодом головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що російські військові залишили острів Зміїний.

Міноборони Росії підтвердило виведення своїх військових з острова і назвало його «кроком доброї волі». Таке пояснення російськими військовими своїх дій викликало кепкування з боку українських користувачів соцмереж.

4 липня на острові Зміїний встановили прапор України.

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