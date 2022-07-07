РФ збільшила корабельне угруповання в Чорному морі – ОК «Південь»

Росія збільшила кількість своїх кораблів у Чорному морі, повідомило оперативне командування «Південь».

«Корабельне угруповання Чорноморського флоту збільшилося – зараз це п’ять ракетних кораблів і два підводних човни, що несуть разом 48 «Калібрів», разом із ними один великий десантний корабель», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому в ніч на 7 липня.

Це значить, що загроза ракетних атак залишається, морська десантна операція – «малоймовірна, але не скасована», додали в командуванні.

5 липня в оперативному командуванні «Південь» повідомили, що корабельне угруповання російських сил у Чорному морі у складі чотирьох надводних і двох підводних ракетоносіїв «продовжує блокування судноплавства і погрожує застосуванням 40 крилатих ракет».