Російський Су-35 вчергове атакував Одещину, безуспішно – речник ОВА

Російський літак Су-35 вчергове атакував Одещину, безуспішно, повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.



«Одещина. Вчергове ворог з літака Су-35 атакував область ракетою Х-31. Сили ППО «мінуснули» ракету над морем», – написав він у телеграмі.

Минулої доби Повітряні сили ЗСУ знищили 9 крилатих ракет російських військ і 2 склади боєприпасів.

За даними Володимира Зеленського, станом на 27 червня Росія застосувала проти України вже майже 2800 різних крилатих ракет.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».