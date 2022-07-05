Повітряні сили ЗСУ уточнили, що за день знищили 9 крилатих ракет російських військ і 2 склади боєприпасів

Командування Повітряних сил Збройних сил України повідомило про втрати, яких зазнала армія РФ в результаті дій української авіації упродовж 5 липня.

«5 липня по Україні завдано ракетних ударів з акваторії Чорного моря крилатими ракетами морського базування типу «Калібр». О 4-й ранку шість із семи ракет знищено зенітними ракетними підрозділами повітряного командування «Схід» на Дніпропетровщині. Близько 20:00 години в бій вступає повітряне командування «Захід» Повітряних сил. Зенітними ракетними підрозділами ПвК та авіацією збито три крилаті ракети ворога. Їх знищують розрахунки зенітного ракетного підрозділу та переносного зенітно-ракетного комплексу, ще одну крилату ракету ліквідовує пілот українського винищувача», – йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що 5 липня бомбардувальники та штурмовики Повітряних сил ЗСУ знищили два польові склади боєприпасів, два взводні опорні пункти російських військ, «до двадцяти одиниць техніки та живу силу ворога».

Російська сторона інформацію щодо втрат не повідомляє.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, втрати російської армії в ході повномасштабного вторгнення сягнули 36 350 військових.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.