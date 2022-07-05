У ЗСУ повідомили про збиття 3 російських крилатих ракет, запущених із акваторії Чорного моря

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про збиття ввечері вівторка трьох крилатих ракет російських військ в українському небі.

«Сьогодні близько 20:00 російські окупанти завдали удару крилатими ракетами морського базування з акваторії Чорного моря. Підрозділами протиповітряної оборони ПвК «Захід»' збито три ракети ворога», – йдеться в повідомленні.

Інших деталей військові не вказують.

Незабаром після 19-ї вечора 5 липня майже по всій території України була оголошена повітряна тривога. Наразі відомо, що ракетного обстрілу ввечері вівторка зазнала Хмельниччина.