Війська РФ обстріляли Хмельниччину: влада повідомила про 3 «прильоти»

Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив, що російські війська у вівторок ввечері обстріляли з ракет Хмельниччину.

«Станом на 20:30 маю інформацію про 3 прильоти ракет в Хмельницькому району. Виїхав на місце події. Детальніше з самого місця події», – повідомив Гамалій у Telegram.

Раніше сьогодні користувачі соцмереж повідомляли про звуки вибухів на Хмельниччині. Ця інформація почала з’являтися незабаром після того, як була оголошена повітряна тривога. Вона була майже по всій території країни.