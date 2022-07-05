Війська РФ обстріляли Хмельниччину: влада повідомила про 3 «прильоти»

Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив, що російські війська у вівторок ввечері обстріляли з ракет Хмельниччину.
«Станом на 20:30 маю інформацію про 3 прильоти ракет в Хмельницькому району. Виїхав на місце події. Детальніше з самого місця події», – повідомив Гамалій у Telegram.
Раніше сьогодні користувачі соцмереж повідомляли про звуки вибухів на Хмельниччині. Ця інформація почала з’являтися незабаром після того, як була оголошена повітряна тривога. Вона була майже по всій території країни.
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