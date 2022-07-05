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Російська армія втратила ще 150 військових в Україні – Генштаб ЗСУ

Ілюстраційне фото. Українські військові стріляють із самохідної гармати Caesar по російських позиціях на Донбасі, 15 червня 2022 року

За даними Генерального штабу Збройних сил України, втрати російської армії в ході повномасштабного вторгнення сягнули 36 350 військових.

Відтак за добу російські війська втратили близько 150 осіб.

Генштаб наводить також приблизні дані щодо знищеної за добу російської техніки:

  • 5 танків (загальна кількість 1 594)
  • 18 бойових броньованих машин (3 772)
  • 2 артилерійські системи (806)
  • 1 реактивна система залпового вогню (247)
  • 2 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня
  • 5 автомобілів і автоцистерн(2 634)

«Найбільших втрат противник зазнав на Слов’янському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються», – зазначає командування ЗСУ.

9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

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Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.

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