Із Лисичанська не змогли виїхати всі, хто хотів – голова ВЦА

Із Лисичанська на Луганщині змогли виїхати не всі, хто хотів, повідомив у коментарі Радіо Свобода голова Лисичанської військово-цивільної адміністрації Валерій Шибіко.

«Як би ми не хотіли усіх вивезти, але потік дуже збільшився у останні дні, і також збільшилися обстріли. Тих, кого могли, ми вивезли, але я думаю, що ми не змогли добратися до якихось районів у глибині Лисичанська», – розповів він.

За словами голови ВЦА, поки тривають бойові дії, безпечного способу залишити Лисичанськ наразі немає.

Шибіко також підтвердив, що частина людей, які залишаються у місті, справді чекали приходу армії РФ.

«Відсоток людей, які чекали російські війська, був. Це – люди більш такого старшого віку, які ще пам’ятають Радянський союз, вони його чекають і дочекалися. Вони вважають, що до них зараз прийшов Радянський союз», – розповів він.

4 липня Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки заявило, що увага російських військ «майже напевно» перейде на захоплення Донецької області після того, як вони змогли закріпитися в Лисичанську на Луганщині.

3 липня міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповів президенту РФ Володимиру Путіну про окупацію всієї Луганської області України. Як повідомляли російські державні ЗМІ, Шойгу заяви про «встановлений повний контроль над містом Лисичанськ та низкою прилеглих населених пунктів».

Пізніше Генштаб ЗСУ повідомив, що після важких боїв за Лисичанськ Сили оборони України були змушені відійти із займаних позицій.

Як раніше заявляв голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, Лисичанськ – це останній форпост Луганщини.