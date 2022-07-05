ЗСУ збили 3 ракети, якими Росія намагалася атакувати порти Очакова і Чорноморська – ОК «Південь»

Українські військові 5 липня збили три ракети, якими російські сили намагалися атакувати портову інфраструктуру Очакова Миколаївської області і Чорноморська на Одещині, повідомили в оперативному командуванні «Південь».

«З використанням авіації опівдні ворог атакував ракетами Х-59 портову інфраструктуру Очакова і Чорноморська. Влучна робота сил протиповітряної оборони ліквідувала всі три ракети над морем», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними командування, результатом роботи ракетно-артилерійських підрозділів стало знищення складу паливно-мастильних матеріалів військ РФ на Херсонщині.

«Корабельне угруповання ворожих сил в Чорному морі у складі чотирьох надводних і двох підводних ракетоносіїв продовжує блокування судноплавства і погрожує застосуванням 40 крилатих ракет. Водночас зусилля ворожої пропаганди спрямовані на поширення інформації, що всі бази відпочинку, готелі і дитячі оздоровчі комплекси на чорноморському узбережжі заповнені бойовиками-нацистами. Ворог вкотре готує собі виправдання на випадок влучання у соціальну інфраструктуру», – наголосили в ОК «Південь».

Раніше Генштаб ЗСУ повідомляв, що на півдні України російські війська зосередилися на спробах повернення втрачених позицій у районах Іванівки, Потьомкиного та Мирного та на тому, аби не допустити контрнаступу ЗСУ на Херсонщині та Миколаївщині.