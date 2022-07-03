ЗСУ вночі вивели з ладу одну з чотирьох військових баз військ РФ у Мелітополі – Федоров

Вночі на 3 липня Збройні сили України вивели з ладу одну з чотирьох військових баз російських військ в окупованому Мелітополі Запорізької області. Про це повідомив міський голова Іван Федоров.
«Нанесли більше 30 ударів виключно по російській військовій базі. Очікуємо великий потік мелітопольців на евакуацію. Наше завдання – допомогти розміститись людям, які хочуть виїхати до Запоріжжя», – йдеться у повідомленні.
Також, за його даними, 2 липня «завдяки силам спротиву» російський бронепоїзд з боєприпасами зійшов з рейок.
«Наразі окупанти намагаються зробити провокації про те, що був обстріл мирних районів, постраждало мирне населення, зруйновано міську інфраструктуру. Цього не було! ЗСУ роблять все задля того, щоб повернути мирне життя і українську державність в Мелітополь. Все, що можуть зробити окупанти – тікати з нашого міста», – додав він.
Інформацію про вибухи у Мелітополі підтвердили місцеві українські ЗМІ.
Російське державне видання «РИА Новости» написало, що «українські війська двічі за ніч обстріляли Мелітополь». Видання вказало, що під обстріл «потрапив мікрорайон Авіамістечко».
Наразі в ЗСУ не коментували цієї інформації.
Мер окупованого Мелітополя Іван Федоров заявив раніше, що в цьому місті посилилися викрадення людей, які, на думку російських військових, можуть очолювати спротив проти окупації.
Перевірити ці твердження незалежно наразі немає можливості.
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Мелітополь перебуває під контролем військ РФ від 25 лютого. На початку травня мер Федоров заявляв, що з окупованого міста виїхали понад 60% жителів, а основними проблемами тих, хто залишився, стали дефіцит продуктів та безробіття.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити 4677 випадків загибелі, 5829 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. Серед загиблих – щонайменше 321 дитина. Це дані до півночі 23 червня. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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