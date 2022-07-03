ЗСУ вночі вивели з ладу одну з чотирьох військових баз військ РФ у Мелітополі – Федоров

Вночі на 3 липня Збройні сили України вивели з ладу одну з чотирьох військових баз російських військ в окупованому Мелітополі Запорізької області. Про це повідомив міський голова Іван Федоров.

«Нанесли більше 30 ударів виключно по російській військовій базі. Очікуємо великий потік мелітопольців на евакуацію. Наше завдання – допомогти розміститись людям, які хочуть виїхати до Запоріжжя», – йдеться у повідомленні.

Також, за його даними, 2 липня «завдяки силам спротиву» російський бронепоїзд з боєприпасами зійшов з рейок.



«Наразі окупанти намагаються зробити провокації про те, що був обстріл мирних районів, постраждало мирне населення, зруйновано міську інфраструктуру. Цього не було! ЗСУ роблять все задля того, щоб повернути мирне життя і українську державність в Мелітополь. Все, що можуть зробити окупанти – тікати з нашого міста», – додав він.

Інформацію про вибухи у Мелітополі підтвердили місцеві українські ЗМІ.

Російське державне видання «РИА Новости» написало, що «українські війська двічі за ніч обстріляли Мелітополь». Видання вказало, що під обстріл «потрапив мікрорайон Авіамістечко».

Наразі в ЗСУ не коментували цієї інформації.

Мер окупованого Мелітополя Іван Федоров заявив раніше, що в цьому місті посилилися викрадення людей, які, на думку російських військових, можуть очолювати спротив проти окупації.

Перевірити ці твердження незалежно наразі немає можливості.

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Мелітополь перебуває під контролем військ РФ від 25 лютого. На початку травня мер Федоров заявляв, що з окупованого міста виїхали понад 60% жителів, а основними проблемами тих, хто залишився, стали дефіцит продуктів та безробіття.