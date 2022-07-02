ЗСУ завдали авіаудар по опорному пункту військ РФ – ОК «Південь»

Українська авіація завдала удар по опорному пункту військ РФ біля Благодатного, повідомляє у фейсбуці оперативне командування «Південь».

«Потужності противника скорочено на 1 зенітно-ракетний комплекс «ТорМ1», 2 бойові машини піхоти та десяток окупантів, решта результатів дорозвідується», – йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу ЗСУ, Росія у повномасштабній війні проти України втратила близько 35 870 своїх військових, 1582 танки, 3737 бойових броньованих машин, 800 артилерійських систем, 246 РСЗВ та 105 засобів ППО.

9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.