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Армія РФ продовжує втрачати своїх військових на Бахмутському напрямку – Генштаб

За даними Генштабу ЗСУ, Росія втратила 1582 танки

Росія у повномасштабній війні проти України втратила близько 35 870 своїх військових, повідомив Генеральний штаб ЗСУ вранці 2 липня.

Зокрема, за повідомленням, 120 російських солдатів загинули за останню добу, найбільших втрат загарбники зазнали на Бахмутському напрямку, як і попереднього дня.

Крім того, за даними Генштабу, РФ втратила за час повномасштабного вторгнення:

  • 1582 (+5 за добу) танки,
  • 3737 (+1) бойових броньованих машин,
  • 800 (+4) артилерійських систем,
  • 246 РСЗВ,
  • 105 засобів ППО,
  • 217 літаків,
  • 186 гелікоптерів,
  • 653 (+8) БПЛА оперативно-тактичного рівня,
  • 144 (+1) крилатих ракети,
  • 15 кораблів /катерів,
  • 2614 (+4) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн,
  • 61 одиницю спеціальної техніки

У Генштабі ЗСУ додали, що дані уточнюються.

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9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.

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