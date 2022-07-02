Армія РФ продовжує втрачати своїх військових на Бахмутському напрямку – Генштаб

Росія у повномасштабній війні проти України втратила близько 35 870 своїх військових, повідомив Генеральний штаб ЗСУ вранці 2 липня.
Зокрема, за повідомленням, 120 російських солдатів загинули за останню добу, найбільших втрат загарбники зазнали на Бахмутському напрямку, як і попереднього дня.
Крім того, за даними Генштабу, РФ втратила за час повномасштабного вторгнення:
- 1582 (+5 за добу) танки,
- 3737 (+1) бойових броньованих машин,
- 800 (+4) артилерійських систем,
- 246 РСЗВ,
- 105 засобів ППО,
- 217 літаків,
- 186 гелікоптерів,
- 653 (+8) БПЛА оперативно-тактичного рівня,
- 144 (+1) крилатих ракети,
- 15 кораблів /катерів,
- 2614 (+4) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн,
- 61 одиницю спеціальної техніки
У Генштабі ЗСУ додали, що дані уточнюються.
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9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.
Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень.
Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.
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