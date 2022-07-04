Бойові дії спричиняють «багато пожеж» на полях Херсонщини – ОК «Південь»

Російська агресія спричиняє пожежі та заважає сільськогосподарським роботам на полях у окупованій Херсонській області – про це повідомило оперативне командування «Південь» 4 липня.

«За повідомленням жителів області, через щоденні бойові дії виникає багато пожеж у лісах та на полях із пшеницею. Важко провести жнива, адже постійно йдуть бої», – йдеться в повідомленні.

За даними командування, в Херсоні триває опір, на вулицях з’являється «все більше патріотичних написів, зображень прапору України та закликів до перемоги».

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Вночі російські війська обстріляли Зеленодольську громаду, зруйновані три будинки, за попередніми даними, люди не постраждали.

«Вибухи і обстріли лунали у Бериславському та Каховському районах. Окупанти використовують всі можливі види зброї, тому щоразу знищується все більше будинків, соціальної інфраструктури», – повідомляють військові.

Командування також повідомляє про удари по російських складах боєприпасів у Баштанському й Снігурівському районах Миколаївської області.

За даними ОК, у Чорному морі до російського корабельного угруповання долучився підводний човен.

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«Тож, напоготові 28 ракет типу «Калібр». Два великих десантних кораблі нагадують про присутність в ворожих планах десантної операції», – додають у зведенні.

Раніше Генштаб повідомляв, що на півдні України російські війська зосередилися на спробах повернення втрачених позицій у районах Іванівки, Потьомкиного та Мирного та на тому, аби не допустити контрнаступу ЗСУ на Херсонщині та Миколаївщині.