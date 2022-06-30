Херсонщина: чому голову області Лагуту відправляють у відставку, а мера Колихаєва затримали окупанти?

Що відомо про затримання російськими військовими мера Херсону Ігоря Колихаєва? Чому Кабінет міністрів України погодив відставку голови Херсонської військово-цивільної адміністрації Геннадія Лагути? Хто може бути наступним очільником Херсонської області, зʼясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

28 червня стало відомо про затримання мера Херсону Ігоря Колихаєва . Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала його радниця Галина Ляшевська , пізніше інформацію підтвердив голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута . Цього ж дня Ляшевська повідомила деякі деталі затримання Колихаєва російськими військовими. За її словами, це відбулося біля однієї з комунальних установ, де працювали співробітники міськвиконкому. Ляшевська розповіла, що Колихаєва «затримали озброєні росгвардійці та, швидше за все, ФСБ». «Вони вилучили жорсткі диски із комп’ютерів, відкрили усі сейфи, шукали документи. Увесь цей час Колихаєва тримали в окремому кабінеті у кайданках під озброєною охороною», – зазначила Ляшевська. За її даними, пізніше Колихаєва посадили в автобус із літерою «Z» та відвезли в невідомому напрямку. На думку Ляшевської, «арешт Колихаєва пов’язаний із його відмовою співпрацювати з окупаційною владою». Вона також наголосила, що має побоювання за життя Ігоря Колихаєва. Де саме утримують мера Херсону, наразі немає інформації.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала його радниця , пізніше інформацію підтвердив голова Херсонської обласної військової адміністрації . Цього ж дня Ляшевська повідомила деякі деталі затримання Колихаєва російськими військовими. За її словами, це відбулося біля однієї з комунальних установ, де працювали співробітники міськвиконкому. Ляшевська розповіла, що Колихаєва «затримали озброєні росгвардійці та, швидше за все, ФСБ». «Вони вилучили жорсткі диски із комп’ютерів, відкрили усі сейфи, шукали документи. Увесь цей час Колихаєва тримали в окремому кабінеті у кайданках під озброєною охороною», – зазначила Ляшевська. За її даними, пізніше Колихаєва посадили в автобус із літерою «Z» та відвезли в невідомому напрямку. На думку Ляшевської, «арешт Колихаєва пов’язаний із його відмовою співпрацювати з окупаційною владою». Вона також наголосила, що має побоювання за життя Ігоря Колихаєва. Де саме утримують мера Херсону, наразі немає інформації. Поліція Херсонської області порушила кримінальне провадження за фактом викрадення російськими військовими Херсонського міського голови Ігоря Колихаєва, повідомила речниця Нацполіції в Херсонській області Тетяна Скуба. За її словами, провадження порушили за статтею «порушення звичаїв війни».

За її словами, провадження порушили за статтею «порушення звичаїв війни». 28 червня стало відомо, що Кабінет міністрів України погодив звільнення голови Херсонської обласної державної адміністрації Геннадія Лагути. Про це повідомив представник Верховної Ради в уряді Тарас Мельник. Рішення було ухвалене на засіданні уряду. До ухвалення рішення Кабміну Геннадій Лагута спростовував своє можливе звільнення з посади голова Херсонської ОВА і заявляв, що не писав заяву на звільнення.

«Очолити Херсонщину має військовий»

Російські окупаційні сили підтвердили інформацію про затримання Ігоря Колихаєва. 28 червня призначений Росією так званий «заступник голови військово-цивільної адміністрації Херсонської області» Кирило Стремоусов повідомив російському виданню «РИА Новости» про «нейтралізацію» Колихаєва. Стремоусов назвав мера Херсону, який весь цей час залишався у місті, людиною, яка є «героєм для нацистського середовища», і зазначив, що Колихаєв закликав соціальних працівників не виконувати накази російських окупаційних «чиновників».



Після інформації про затримання окупантами Колихаєва з’явилася інформація про звільнення очільника Херсонської ОВА Геннадія Лагути.



Про можливе звільнення Лагути повідомляло херсонське видання «Мост». За інформацією його джерел, це питання готували для розгляду на засіданні Кабміну.

Геннадій Лагута був призначений на посаду голови Херсонської обласної державної адміністрації у жовтні 2021 року.

Відомо, що 2010 року політик був обраний депутатом Чапаєвської селищної ради від Народної партії. Вже через 5 років 2015-го балотувався до Херсонської міської ради VII скликання від партії «Опозиційний блок». 2019 року Лагута був помічником на той час народного депутата України Ігоря Колихаєва.

2020 року Лагута був обраний до Херсонської обласної ради VIII скликання від партії Ігоря Колихаєва «Нам тут жити». На проміжних виборах 2021 року по 184-му округу кандидатом у народні депутати його висунула також ця партія.



Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко припускає, що відставка Лагути може бути пов’язана з тим, що очолювати військово-цивільну адміністрацію Херсонщини більш доцільно людині з військовою освітою і бойовим досвідом.

На чолі військової адміністрації в такий час повинна бути людина з військовою освітою, минулим та бойовим досвідом, а для Геннадія Миколайовича буде знайдена інша робота

«Впевнений у тому, що пан Лагута показав себе гідним керівником. Але, ймовірно, наразі на чолі військової адміністрації має бути військовий, який зможе прийняти рішення, пов’язані зі звільненням Херсонщини та веденням бойових дій на території області. На чолі військової адміністрації в такий час повинна бути якраз людина з військовою освітою, минулим та бойовим досвідом, а для Геннадія Миколайовича буде знайдена інша робота», – прокоментував Самойленко «Новинам Приазов’я».



Він розповів, що з початком дії воєнного стану основні повноваження, пов’язані з життєдіяльністю Херсонської області, були покладені саме на військово-цивільну адміністрацію. Зокрема, відомство відповідає за евакуацію жителів, забезпечення оплати праці, роботу медичних закладів та інші питання.



«Ми – цивільні люди. І наше завдання під час цивільного життя – забезпечення життєдіяльності області. Контроль за евакуацією людей, десь половина населення покинула Херсонську область, забезпечення роботи лікарень, співпраця з волонтерами, міжнародними організаціями, оплата праці бюджетникам. З такими викликами стикається обласна військово-цивільна адміністрація. Частина працівників за кордоном, частина в різних куточках України, а хтось залишився на Херсонщині, таким чином колектив розпорошений, тому дуже важко зводити все в один кулак», – зазначив очільник Херсонської облради.

ЗСУ сьогодні – це головне, що є в державі, вони вирішують найскладніші питання, які стоять перед Україною

Олександр Самойленко вважає, що головною функцією військово-цивільної адміністрації є координація дій з українськими військовими.

«На голову ОВА покладається координація дій зі спеціальними службами – поліція, СБУ, правоохоронні органи. І головне – координація дій зі Збройними силами України. Тому що ЗСУ сьогодні – це головне, що є в державі, вони вирішують найскладніші питання, які стоять перед Україною», – наголосив він.

«Недовіра з боку Офісу президента»

Херсонське видання «Мост» 28 червня повідомило, що в нині окупованому Херсоні планують створити військово-цивільну адміністрацію.

Редакція стверджує, що таку інформацію їм підтвердили відразу два джерела, близькі до Офісу президента та Херсонської обласної військово-цивільної адміністрації. Видання пише, що «ідею створення міської ВЦА обговорюють вже більше тижня, навіть шукали військового, який міг би її очолити. Основна мета – перепідпорядкувати питання виплат заробітних плат та всіх проплат із міського бюджету голові військово-цивільної адміністрації, забравши таке право у мера Колихаєва, який перебував у місті та відмовлявся виїжджати», – пояснив один зі співрозмовників.



Джерела херсонського видання вказують на те, що «викрадення мера збігається з підготовкою до його відсторонення».

Ця ідея виникла в ОП, бо там немає довіри до Ігоря Колихаєва, там не розуміють його діяльності на непідконтрольній території, саме тому вирішили відсторонити його від бюджетних процесів

Головний редактор видання «Мост» Сергій Нікітенко розповів «Новинам Приазовʼя», через що виникла ідея створення військово-цивільної адміністрації у Херсоні: «В Херсоні давно назрівала ситуація, подібна до Генічеська, пов’язана із виплатою заробітних плат бюджетникам. За інформацією моїх джерел, в Офісі президента виникла ідея створити Херсонську ВЦА на підконтрольній території, очолювати її має якийсь військовий. Це означало б для Ігоря Колихаєва завершення його мерської каденції. Ця ідея виникла в ОП, бо там немає довіри до Ігоря Колихаєва, там не розуміють його діяльності на непідконтрольній території, саме тому вирішили відсторонити його від бюджетних процесів».



Нікітенко вважає, що через втрату довіри до Колихаєва звільнили і Геннадія Лагуту.



«Лагуту небезпідставно вважають людиною Колихаєва. Саме Колихаєв його поставив на цю посаду восени 2021 року. Втративши довіру до мера Херсону, я так розумію, що Офіс президента втрачає довіру і до його ставленика. За моєю інсайдерською інформацією з ОДА, саме Лагута був, якщо не лобістом, то прихильником створення ВЦА, але, бачите, все одно його звільнять», – додав головний редактор видання «Мост».



За словами Нікітенка, джерело, близьке до Офісу президента, повідомило, що виконувачем обов’язків голови Херсонської обласної військової адміністрації планують призначити заступника голови обласної адміністрації Дмитра Бутрія.



Редакція програми «Новини Приазов’я» зверталася з запитом прокоментувати цю інформацію до радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, але відповіді поки не отримала.

«Людина не на своєму місці»

Політолог із Херсона Володимир Молчанов вважає, що відставка Геннадія Лагути мала статися ще напередодні повномасштабного вторгнення Росії до України.



«Було зрозуміло, що Лагута – це людина не на своєму місці. Він отримав посаду завдяки розміну депутатського мандату. Посада ним успадкована від Колихаєва, який став мером Херсону. Геннадій Лагута ніколи не був ні політичним гравцем, ні управлінцем серйозним. Вже тоді стало очевидним, що він не тягне цю роботу голови облдержадміністрації», – вважає політолог.

На його думку, відставка Лагути може бути пов’язана з низкою причин. Зокрема, через «неналежну організацію захисту області перед початком вторгнення Росії, а також через неефективну роботу в період окупації Херсонської області», каже Молчанов.

Територіальна оборона на Херсонщині, як виявилося, не була організована ще на початку, також не було організовано ситуативного опору як, наприклад, в Києві

«З його власних слів, були втрачені ключі обласного фінуправління, яке опікується бюджетом. Це потім спричинило багато проблем з невиплатою заробітних плат обласним закладам, зокрема освіти, соціального захисту. По-друге, це спричинило втрату списків виборців в обласному архіві, які окупанти знайшли та привласнили. Тобто це тяжкі наслідки, вже не кажучи про те, що сам процес захоплення Херсону супроводжувався сумбурними самостійними діями патріотів, які намагалися чинити опір, але не було жодної організації, не було озброєння. Територіальна оборона на Херсонщині, як виявилося, не була організована ще на початку, також не було організовано ситуативного опору як, наприклад, в Києві», – прокоментував політолог.

Хто має очолити область?

Володимир Молчанов також розповів, наскільки відрізняються функції обласних адміністрацій за мирних часів та під час війни. На думку політолога, зараз область мають очолити посадовці, які «ефективно організують як оборону регіону, так і фінансування».



«В мирний час жодних функцій не потрібно, крім контрольних, тобто це має бути грамотний юрист. У воєнний час потрібна організація, співпраця з місцевими фермерами, наприклад, з місцевими виробниками на предмет будівельної техніки, продовольства, роботи з комунальниками і поєднання бюджетних фінансів з організацією територіальної оборони», – пояснює Молчанов.

Хтось має бути головою адміністрації, тобто генерал, наприклад

«Має бути дві особи, швидше за все, бо навряд чи у нас є в Україні люди, які могли б успішно опікуватися і тим, і іншим одночасно. Хтось має бути головою адміністрації, тобто генерал, наприклад, а хтось має бути заступником фінансиста. Таке поєднання функції», – додав він.



Голова «Агенції розвитку Приазов'я», політолог Костянтин Батозський зазначив, що гуманітарна ситуація в Херсонській області зараз «вкрай важка» і потребує рішень більш кваліфікованого менеджера.



«Це визнання того, що має бути створена повноцінна цивільна адміністрація, тому що область перед тим потерпає від бойових дій, вона – в епіцентрі. Напевно, цей губернатор (очільник області – ред.) не влаштовував військове керівництво та керівництво держави. Є багато проблем на окупованих територіях: забезпечення цих територій ліками і всім необхідним. Це зараз не відбувається, ситуація в області вкрай важка. Вона потребує більш кваліфікованого менеджера», – підкреслив він.

Батозський вважає, що ситуація, яка сталася на Херсонщині, «навчить» центральну владу більш ефективно вибудовувати регіональну політику.

Не треба робити ставку на місцевого феодала. Тому що він обов’язково піде за більшими грошима, спокусами та посадами. Для феодала немає поняття «батьківщина»

«Абсолютно нормально, що держава має право змінювати голів адміністрації, в тому числі цивільних. Просто на майбутнє кожен президент має розуміти, що немає сенсу домовлятися з численними місцевими феодалами. Бо вони обов’язково одного дня зрадять. Це ми бачили на сході Україні, це ми бачимо і на півдні України. Проблема в цій феодальній моделі, на яку політики робили ставку. Не треба робити ставку на місцевого феодала. Тому що він обов’язково піде за більшими грошима, спокусами та посадами. Для феодала немає поняття «батьківщина», для них це кормова база, а для нас це держава. В цьому і різниця», – зазначив він.

На думку політолога, наступним очільником області буде не місцевий політик: «Насамперед це має бути людина, яка не зрадить Україну, сильний керівник, тому що не може звичайна людина взяти і керувати областю в такий важкий час. Головний критерій – патріотизм, другий – це вміння управляти. В області був своєрідний кадровий голод. Мені здається, що це має бути людина з Києва».



Редакція програми «Новини Приазов'я» зверталася до Геннадія Лагути з запитом прокоментувати інформацію про його відставку, але на момент виходу програми політик не відповів. Редакція готова надати Геннадію Лагуті можливість висловити свою точку зору.

Більша частина Херсонської області, включно з обласним центром, була окупована російськими військовими упродовж першого тижня повномасштабного вторгнення Росії.

Деякі підрозділи Збройних сил України, що обороняли регіон, були розбиті, деякі змушені були відступати перед чисельними колонами противника, який йшов з території анексованого Криму. Атаки російської армії на правому березі Дніпра були зупинені на межі Херсонської і Миколаївської областей, а також на підходах до Кривого Рогу Дніпропетровської області.

На початок червня Збройні сили України звільнили на півночі Херсонської області понад 20 населених пунктів, заявив Геннадій Лагута.