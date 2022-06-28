У Херсоні затримали міського голову Ігоря Колихаєва

Російські військові затримали міського голову Херсону Ігоря Колихаєва, повідомила його радниця Галина Ляшевська.

«Вони забрали Ігоря Колихаєва», – написала Ляшевська у фейсбуці 28 червня. Подробиць вона не навела.

Також цю інформацію проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я» підтвердив голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута.

Він сказав, що дані про затримання Колихаєва йому підтвердили з декількох джерел, але більш детальної інформації про обставини і місце перебування Колихаєва він наразі не має.

Хто саме затримав мера Херсона, і куди його відвезли – достеменно невідомо. На дзвінки Галина Ляшевська не відповідає.

Російські війська почали штурм Херсону 1 березня. Відтоді місто – в окупації. Попри це, Колихаєв залишався у Херсоні.

26 квітня стало відомо, що російські окупаційні сили призначили своїх «керівників» міста та області. За словами голови Херсонської ОВА, представили так званого «голову Херсонської обладміністрації» Володимира Сальда та «голову Херсонської міської адміністрації» – Олександра Кобця.