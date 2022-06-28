У кайданках та з озброєною охороною: радниця мера Херсона розповіла деталі затримання Колихаєва окупантами

Радниця мера Херсона Ігоря Колихаєва Галина Ляшевська повідомила деталі його затримання окупантами. За її словами, це відбулося біля однієї з комунальних установ, де працювали співробітники міськвиконкому.

«Щойно він вийшов з машини, його одразу затримали озброєні росгвардійці та, швидше за все, ФСБ. Вони вилучили жорсткі диски із комп'ютерів, відкрили усі сейфи, шукали документи. Увесь цей час Колихаєва тримали в окремому кабінеті у кайданках під озброєною охороною», – зазначила Ляшевська.

Пізніше, як додає вона, Колихаєва посадили у автобус із літерою «Z» та відвезли геть.

«Впевнена, що арешт Колихаєва пов'язаний із його відмовою співпрацювати з окупаційною владою. Кілька днів тому Колихаєв отримав листа від «новопризначеного мера», у якому той запрошував його обговорити майбутню «організацію взаємодії». За відмову від зустрічі погрожував арештом. Колихаєв не пішов», – припускає Ляшевська.

Вона також наголосила, що має побоювання за життя Ігоря Колихаєва.

Де саме утримується мер Херсона, наразі немає інформації.

Про затримання Ігоря Колихаєва стало відомо вранці 28 червня зі слів його радниці Галини Ляшевської та голови Херсонської ОВА Геннадія Лагути.

Російські війська почали штурм Херсону 1 березня. Відтоді місто – в окупації. Попри це, Колихаєв залишався у Херсоні.

26 квітня стало відомо, що російські окупаційні сили призначили своїх «керівників» міста та області. За словами голови Херсонської ОВА, представили так званого «голову Херсонської обладміністрації» Володимира Сальда та «голову Херсонської міської адміністрації» – Олександра Кобця.