Їм не вдасться – Херсонська ОВА про намір Росії провести «референдум»

Окупантам на Херсонщині не вдасться повести «референдум». Про це у коментарі Радіо Свобода сказав заступник голови Херсонської ОВА Микола Якименко.

«Вони постійно змінюють дати: то у серпні, то у вересні. Тому я можу сказати одне: те, що вони планують, не думаю, що їм вдасться це зробити», – зауважив він.

Водночас Якименко додав, що намагання вести підготовку до такого «референдуму» з боку окупаційної влади РФ все ж таки є.

«Збирають усілякими шахрайськими діями дані про людей: їхню кількість, інформацію про них. Це свідчить, що вони щось намагаються робити, але сказати, що їм наразі вдалось щось зробити, я такого не бачу», – підсумував заступник голови Херсонської ОВА.

29 червня встановлена Москвою військова адміністрація, яка керує окупованим українським містом Херсон, заявила, що готується до проведення «референдуму» про приєднання до Росії.

«Так, ми готуємося до референдуму – і ми його проведемо», – сказав у відео, опублікованому в телеграмі, Кирило Стремоусов, який називає себе «заступником голови військово-цивільної адміністрації» Херсонської області.

За його словами, Херсон має стати «повноправним членом» Росії.

Напередодні радниця мера Херсона Ігоря Колихаєва Галина Ляшевська повідомила про його затримання російськими силами. Також цю інформацію проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я» підтвердив голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута.

Російські війська почали штурм Херсону 1 березня. Відтоді місто – в окупації.

26 квітня стало відомо, що російські окупаційні сили призначили своїх «керівників» міста та області. За словами голови Херсонської ОВА, представили так званого «голову Херсонської обладміністрації» Володимира Сальда та «голову Херсонської міської адміністрації» – Олександра Кобця.