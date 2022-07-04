Російські війська намагаються захопити три населених пункти на Донеччині, бої тривають – Генштаб

Російські війська намагаються просуватися в напрямку Слов’янська, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в зведенні на ранок 4 липня.

«На Слов’янському напрямку підрозділи противника штурмовими діями намагаються встановити контроль над населеними пунктами Богородичне, Мазанівка та Долина. Бойові дії тривають. Ворог здійснює перегрупування військ для відновлення наступу. З цією метою переміщено батальйонну тактичну групу з району міста Ізюм у напрямку населеного пункту Сніжківка, розгорнуто додаткові підрозділи ствольної артилерії», – повідомляє командування.

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За зведенням, на Донеччині Росія зосередила основні зусилля на витісненні українських військ на рубіж Сіверськ – Федорівка – Бахмут. Російські війська форсували Сіверський Донецьк на Краматорському напрямку, закріплюються в районах Лисичанська та Білогорівки.

Також російська армія безуспішно намагається вести наступ у районах Василівки, Берестового, Спірного, Клинового та Майорська.

На Бахмутському напрямку противник активізував обстріли позицій наших військ з ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. Завдав масованих ракетних ударів у районах населених пунктів Покровське, Берестове, Спірне та в районі Вуглегірської ТЕС.

Генштаб фіксує обстріли позицій українських військ на Сумщині з території російської Курської області.

На Харківщині українські війська придушили спробу російського штурму в напрямку Прудянки.

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На півдні України російські війська зосередилися на спробах повернення втрачених позицій у районах Іванівки, Потьомкиного та Мирного та на тому, аби не допустити контрнаступу ЗСУ на Херсонщині та Миколаївщині.

«У рамках логістичного забезпечення військ з тимчасово окупованого Криму на залізничну станцію «Каланчак» (Мирне, Херсонська область) переміщено 17 вагонів з боєприпасами. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебувають три носії крилатих ракет морського базування типу «Калібр», – заявляє Генштаб.

Також, за заявою командування, українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи «небезуспішно» знищують російські склади боєприпасів і скупчення живої сили та військової техніки.

Напередодні Генштаб ЗСУ повідомив, що після важких боїв за Лисичанськ Сили оборони України були змушені відійти із займаних позицій і рубежів.