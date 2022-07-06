Пріоритетом для України залишається «безпека неба» – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що пріоритетом для України залишається «безпека неба», є теоретичне підтвердження постачання відповідних оборонних систем до України.



«Як би не розгорталася війна на полі бою, але пріоритет – можливо, я дуже наполегливий – але все ж таки безпека неба. І вже ніхто не чекає на ту чи іншу авіацію, але ми всі розраховуємо і маємо підтвердження, поки що теоретичне, але розраховуємо на прибуття в Україну потужних air defense system (система ППО)», – заявив він на брифінгу з прем'єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном у Києві.



За його словами, від таких поставок, які зможуть убезпечити від ракетних атак, залежатиме і швидкість повернення до України вимушених переселенців.



«Це важливо. Тому що це дасть можливість повернутися додому жінкам, дітям. Дітям потрібно до шкіл, дорослим – до університетів, на роботу тощо. Можна довго говорити – які конкретно системи потрібні, скільки – все це є, все це передано дуже і дуже давно всім нашим партнерам», – додав він.

1 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина найближчим часом надасть Україні сучасні системи протиповітряної оборони. Проте він не уточнив, коли саме це станеться. 16 червня, перебуваючи з візитом в Києві, він повторив про намір Берліна надати Україні «установки Iris, які будуть захищати цілі міста від повітряних нальотів». Коли очікувати цих поставок, невідомо.

За даними Володимира Зеленського, станом на 27 червня Росія застосувала проти України вже майже 2800 різних крилатих ракет.