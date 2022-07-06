Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Українські військові повідомили про знищення двох російських ракет, які мали атакувати Миколаївщину

Ракети були випущені з російського підводного човна в акваторії Чорного моря (фото ілюстраційне)

Українські військові знищили дві російські крилаті ракети морського базування типу «Калібр», якими війська РФ намагалися атакувати Миколаївську область, повідомило командування Повітряних сил Збройних сил України.

«6 липня близько 03:20 воїни зенітного ракетного підрозділу повітряного командування «Південь» знищили дві російські крилаті ракети морського базування типу «Калібр», якими ворог намагався атакувати Миколаївщину», – йдеться в повідомленні.

Ракети були випущені з російського підводного човна в акваторії Чорного моря, уточнили військові.

5 липня в оперативному командуванні «Південь» повідомили, що корабельне угруповання російських сил у Чорному морі у складі чотирьох надводних і двох підводних ракетоносіїв «продовжує блокування судноплавства і погрожує застосуванням 40 крилатих ракет».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG