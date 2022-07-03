Радіо Свобода Weekly: Чи змінилися плани Кремля у війні проти України?

«У Путіна обмаль часу». Чи змінилися плани Кремля у війні проти України?

Чому президент Росії Володимир Путін у своїх заявах щодо війни не згадує про окуповану частину півдня України? Що означає звільнення острова Зміїний для України та Росії? Чи зможе Росія 11 вересня провести псевдореферендуми на окупованих частинах Херсонської і Запорізької областей? Про що свідчить теперішня ситуація на фронті у південному напрямку? Це зʼясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

«Маємо разом з НАТО допомогти Україні перемогти Росію» – президент Польщі

Північноатлантичний альянс офіційно вважає Росію основною загрозою – про це йдеться в оновленій стратегічній концепції, яку НАТО ухвалило на саміті в Мадриді 29 червня. Альянс вказує на загрозу, яку Росія створює на Балтійському, Чорному та Середземному морях, а також через військову інтеграцію з Білоруссю. «Маємо разом з НАТО допомогти Україні перемогти Росію», – сказав в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода в кулуарах саміту НАТО в Мадриді президент Польщі Анджей Дуда.

Росія платить солдатам за війну в Україні через «Газпромбанк». Він досі не під санкціями Заходу

«Газпромбанк» – це єдиний великий російський банк, який досі уникнув масштабних західних санкцій – на його рахунки надходить сплата від європейських країн за російський газ та нафту.

У той же час, як встановили «Схеми», через цей банк Міністерство оборони Росії виплачує зарплатню та «бойові доплати» російським військовим, які ведуть агресивну війну проти України.

Журналістам вдалося встановити військовослужбовців з різних військових частин РФ, які просто зараз отримують в «Газпромбанку» гроші за участь у бойових діях на території України та довести системність цієї співпраці банку з командуванням російської армії.

Виходить, той банк, через який проходять європейські гроші за російські газ та нафту, водночас слугує гаманцем для зарплатних виплат російській армії за ведення агресивної війни проти України. Війни, яка вже забрала життя десятків тисяч українців, та мільйони залишила без домівок. Читайте розслідування.

Далі коротко про те, що могли пропустити:

Донбас: ЗСУ знищили групу спецназу РФ і забрали бронеавтомобіль «Тигр» як трофей

На південному заході Донецької області російські війська поки обмежуються артилерійськими обстрілами позицій ЗСУ та намаганнями проходів ДРГ. Бійці ЗСУ відбивають штурми, використовуючи трофейну техніку, та навіть посунули армію РФ від своїх позицій. Дивіться репортаж кореспондента Радіо Донбас.Реалії Сергія Горбатенка.

Російський ракетний терор. Українська ППО робить неможливе, але потрібна допомога Заходу

Після масштабного російського ракетного удару по Кременчуку 27 червня, а кількома днями раніше – по столиці України та інших українських містах, знову повстало питання якнайшвидшого прикриття українського неба сучасними системами ППО.

Коли та від кого з партнерів їх очікувати? Скільки ракет ще має в запасі держава-агресорка, що останніми днями активно застосовує тактику «ракетного терору»? Читайте у матеріалі.

Війна в Україні: чи справді Путін змінив плани

Президент Росії Володимир Путін заявляє, що метою війни в Україні (в Росії це називається «спецоперацією») є захоплення Донбасу і створення «умов безпеки Росії». А ось наступ, а згодом і відступ російських військ на півночі України Путін зараз називає «відволікаючими діями».

Чи змінилися плани президента Росії і що він врешті визначить «перемогою» у війні, розмірковує політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Відеоблог «Точка зору» ↓

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Кременчук: наслідки ракетного удару

27 червня ввечері Росія завдала ракетного удару по Кременчуку, що у Полтавській області. Крилата ракета влучила у Торговельний центр «Амстор», де, за повідомленням президента Зеленського, перебували понад тисяча цивільних.

Міський голова Кременчука Полтавської області Віталій Малецький 2 липня повідомив про останні на той момент дані щодо пошуково-рятувальної операції і кількості жертв внаслідок російського ракетного удару по торговельному центру «Амстор».

«Із 21 особи, які вважалися зниклими безвісти, експертизою встановлено тіла 20 загиблих, наразі одна людина залишається зниклою безвісти. Одна людина померла в лікарні. Таким чином на сьогодні кількість загиблих та зниклих безвісти внаслідок ракетного терористичного акту в ТЦ «Амстор» становить 22 особи», – написав він у фейсбуці.

Пошуково-рятувальна операція триває, залишається розібрати менше за 10% завалів, зауважив він.

Дивіться фоторепортаж із Кременчука.

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