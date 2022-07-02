«Нас провокують». Лукашенко заявляє про нібито атаки України, попереджає, що «яструби» – під прицілом

Самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко заявляє, що Україна намагалася атакувати Білорусь ракетами.



«Нас провокують. Мушу вам доповісти: три дні тому, може, трохи більше, з території України намагалися завдати удару по військових об'єктах на території Білорусі», – сказав Лукашенко, якого цитує білоруська агенція «БелТА».



Він також повідомив про наказ білоруським військовим «взяти під приціл центри ухвалення рішень у столицях «яструбів».

«Хочу попередити «яструбів» і сказати вам відверто: трохи менше місяця тому я віддав наказ підрозділам Збройних сил взяти під приціл, як зараз модно говорити, центри ухвалення рішень у ваших столицях з усіма наслідками, що випливають», – заявив Лукашенко.



«Якщо тільки ви посмієте завдати удару по Гомелю на півдні, по Мозирському нафтопереробному заводу, по аеропорту, аеродрому в Лунинці або Бресті, відповідь буде миттєва. Миттєва просто, в одну секунду. Чим відповісти у нас є... Ви повністю перебуває під ударом цих ракет. І я не дивитимусь, хто там в офісах чи в палацах сидить. Відповідь буде жорсткою і рішучою», – додав він.

Президент України Володимир Зеленський 26 червня звернувся до громадян Білорусі, яких зараз «втягують у війну – навіть активніше, ніж це було у лютому та у весняні місяці».

Головне управління розвідки Міністерства оборони України 26 червня заявило, що керівництво установ та організацій Гомельської області Білорусі попереджені про ймовірність повернення підрозділів ЗС РФ. За даними розвідки, Росія планує нарощування чисельності оперативно-тактичної авіації на території Білорусі, зокрема запланований переліт 10 літаків на аеродром Барановичі.

1 липня в Головному управлінні розвідки заявили, що загроза вторгнення білоруської армії в Україну зберігається, але «наразі прямий військовий наступ з Білорусі є малоймовірним».

Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню, яке почалося 24 лютого, коли частина російських військ увійшла в Україну через білоруський кордон.