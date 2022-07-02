У ЗС Білорусі продовжили терміни проведення мобілізаційного навчання до 9 липня – Генштаб

У збройних силах Білорусі продовжили терміни проведення мобілізаційного навчання до 9 липня, повідомляє вранці 2 липня Генеральний штаб ЗСУ.

«На Волинському та Поліському напрямках, за наявною інформацією, в збройних силах Республіки Білорусь продовжено терміни проведення мобілізаційного навчання до 9 липня поточного року (попередні терміни 22 червня – 1 липня 2022 року). У рамках проведення зазначених заходів, через військові комісаріати Гомельської області триває вручення повісток. Крім того, лікарям повідомлено про заборону виїзду за межі країни», – йдеться у ранковому зведенні.

Влада Білорусі це повідомлення наразі не коментувала.

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1 липня представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький повідомив, що на кордоні з Україною перебуває сім батальйонів ЗС Білорусі, загроза вторгнення білоруської армії в Україну зберігається, однак наразі прямий військовий наступ з Білорусі малоймовірний.

30 червня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що військові комісаріати Брестської і Гомельської областей Білорусі вивчають можливості проведення прихованої мобілізації населення.

27 червня у Генштабі ЗСУ заявили, що армія Білорусі готує «демонстративні і провокаційні дії» проти України.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України 26 червня заявило, що Росія планує нарощування чисельності оперативно-тактичної авіації на території Білорусі, зокрема запланований переліт 10 літаків на аеродром Барановичі.

Президент України Володимир Зеленський 26 червня звернувся до громадян Білорусі, яких зараз «втягують у війну – навіть активніше, ніж це було у лютому та у весняні місяці».



Зеленський наголосив, що «будь-яка людина, просто нормальна людина в будь-якій державі, зокрема в Білорусі, може зробити свій внесок у захист життя». За його словами, цей тиждень буде «дуже важливим для нас усіх».

Олександр Лукашенко 4 березня заявив, що білоруська армія «не брала і не має наміру брати участі в «спецоперації» Російської Федерації в Україні». 6 березня Міністерство оборони Білорусі оприлюднило заяву, в якій заперечило участь білоруських військ у новому російському вторгненні до України.

При цьому Білорусь надала Росії можливість наступати на Україну зі своєї території в ході повномасштабного вторгнення, яке почалося 24 лютого.

Попри те, що українські війська звільнили північ країни від загарбників, регулярно повідомляють про загрозу ракетних та авіаційних ударів з боку Білорусі.