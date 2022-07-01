У Раді підписали заяву про досягнення повноцінного членства в Євросоюзі і встановили прапор ЄС

Президент України Володимир Зеленський, прем’єр-міністр Денис Шмигаль і голова Верховної Ради Руслан Стефанчук на засіданні парламенту 1 липня підписали спільну заяву про досягнення повноцінного членства в ЄС. За засіданням в онлайн-форматі спостерігала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«Сьогодні ми підписуємо спільну заяву, яка є сигналом єдності усіх гілок влади і свідченням нашої рішучості в досягненні стратегічної мети України, а саме: повноцінного членства в Європейському союзі», – сказав президент Зеленський, виступаючи з трибуни Верховної Ради.

За його словами, підписання цієї заяви має таке ж значення, що й підписання заявки на вступ до ЄС на п’ятий день війни.

«Ми йшли до кандидатства 115 днів, і наш шлях до членства не має займати десятиліття, роки. Ми маємо долати цей шлях швидко. Наскільки це можливо – це залежить від нас. Зробити нашу частину роботи ми маємо ідеально. Щоб дати можливість нашим друзям в Євросоюзі так само швидко і консолідовано ухвалити для нас ще одне історичне рішення», – сказав Зеленський.

За його словами, багато рішень залежатиме саме від Верховної Ради України, «від кожного з депутатів».

«Угода про асоціацію між Україною і Європейським союзом реалізована вже на 63%, і 37% залишаються завданнями для нас усіх, для нашої держави. Але вам належить ще розробити, захистити перед колегами й ухвалити десятки важливих законопроєктів. Це також буде непросто. Однак цьому немає альтернативи. Навіть якщо ви знаєте, що не зберете оплесків тим чи іншим рішенням, але якщо це рішення потрібне для цього складного, важливого європейського шляху нашої держави, ви повинні ухвалити таке рішення», – наголосив Зеленський.

На засіданні Верховної Ради в залі парламенту урочисто встановили прапор Євросоюзу: праворуч від президії, ліворуч – державний прапор України.

23 червня країни Євросоюзу надали Україні та Молдові статус кандидата на вступ до ЄС. Президент України Володимир Зеленський привітав рішення саміту, назвавши його унікальним моментом у відносинах України та ЄС.