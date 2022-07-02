«Русскім духом» на острові Зміїний більше не пахне – Залужний

«Русскім духом» на острові Зміїний більше не пахне, заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

За його словами, українські військові «допомогли» окупантам остаточно евакуювати залишки свого гарнізону з острова.



«Вчорашніми авіаударами росіяни намагалися знищити свою техніку, озброєння і майно на острові Зміїний. Однак, традиційно не впоралися з поставленим завданням. Ми «допомогли» окупантам остаточно евакуювати залишки свого гарнізону з нашого острова. Більше там «русскім духом» не пахне», – написав він у телеграмі.

30 червня оперативне командування «Південь» повідомило, що внаслідок нанесення вогневих ударів українськими ракетними й артилерійськими підрозділами по острову Зміїний, противник «поспіхом евакуював залишки гарнізону двома швидкісними катерами й, імовірно, залишив острів». Згодом головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що російські військові залишили острів Зміїний.

Міноборони Росії підтвердило виведення своїх військових з острова і назвало його «кроком доброї волі». Таке пояснення російськими військовими своїх дій викликало кепкування з боку українських користувачів соцмереж.

1 липня, як повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, після «жесту доброї волі» російські літаки завдали удар фосфорними бомбами по острову Зміїний.

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Острів Зміїний у Чорному морі перебував під тимчасовою російською окупацією, починаючи з нападу РФ у перші дні повномасштабної війни. Час від часу українська сторона повідомляла про враження російських сил на острові чи поруч. Зокрема 17 червня стало відомо, що в акваторії Чорного моря був уражений російський буксир «Василий Бех». Це сталося під час транспортування ним на острів Зміїний боєприпасів, озброєння та особового складу чорноморського флоту Росії.